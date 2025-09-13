Министър Иванов и вицепремиерът Зафиров дадоха старт на санирането на сгради в Шумен

И двамата бяха категорични, че управлението в момента няма алтернатива



„Спасяването на програмата за саниране беше една от първите ми каузи в началото на мандата и се радвам, че реализацията ѝ върви с пълна сила и на други места в страната. Всички класирани проекти са 100% гарантирани, като една част ще бъдат разплатени през МРРБ, а останалата – през ББР. 1200 домакинства в Шумен ще бъдат енергийно обновени.“ Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров дадоха старт на санирането на сгради в Шумен. „Общината е активна по всички програми на МРРБ, така че шуменци скоро ще видят един обновен, съвременен, европейски град“, каза още Иванов.

„Програмата за саниране е потвърждение на ангажимента на правителството от една страна към общините, а друга – към домакинствата. Поздравявам министъра на регионалното развитие, защото с неговите и на екипа му усилия успяхме да спасим тези средства по ПВУ“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Той се обърна и към изпълнителите на проекта да работят качествено и в срок, така че хората да са доволни.

Кметът на Шумен Христо Христов допълни, че програмата за саниране дава възможност за подобряване на средата и качеството на живот, както и повишаване стойността на имотите. По думите му Шумен има възможност да усвои над 35 милиона лева за енергийно обновяване на сгради.

На въпрос за обявения вот на недоверие министър Иванов подчерта, че това е най-силният инструмент на опозицията, но когато се прави всяка седмица, губи не само стойност, но и ценно парламентарно време. „Аргументите, които виждаме от опозицията, не почиват на реални факти и ще бъдат опровергани в зала“, каза още той. Иванов припомни, че ПП-ДБ са било част от преговорите за правителство, като не е станало ясно защо са напуснали и е странно поведението им предвид това, че правителството работи по програма, изработена включително с тяхно участие. Двамата с вицепремиера Зафиров бяха категорични, че това управление на този етап няма алтернатива.

Facebook

Twitter



Shares