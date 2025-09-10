Министър Иванов: Готов е първият нов сондаж за вода в Плевен, очакват се резултати от изследвания за качеството

На 14 септември се пуска за движение цялата магистрала „Европа“

„Днес са изпратени проби за качеството на водата, разкрита от първия сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.“ Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който представи пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление мерките, които държавата предприема във връзка с безводието в Плевен и региона. Министърът уточни, че това е първият готов сондаж, работи се по още два. Амбицията е чрез тях да се подадат допълнителни водни количества, които да компенсират намаления дебит на „Черни Осъм“. „За съжаление Плевен е един от лошите примери за прехвърляне на отговорностите между институциите по отношение на преодоляване на недостига с вода, които са имали възможност да предприемат различни дейности. Сега се налага действия, които биха отнели няколко години, да се правят за няколко месеца. Краткосрочните мерки, които се предприемат, би трябвало да дадат резултат до няколко седмици“, посочи министърът. Текат ремонти и по най-компрометираните участъци от водопроводната мрежа, където има и големи загуби на питейна вода. Днес е приключил ремонт на водопровод с дължина 400 м, още 1100 метра ще бъдат обновени до дни. Предстои и подмяна на довеждащ водопровод под републикански път, в който са установени течове. С екипи на Басейнова дирекция се почистват стари напоителни канали, които ще доставят вода към съществуващите водоизточници от „Дъбнишка бара“. Очакванията са по този начин да се вдигне количеството на подавана вода.

Министър Иванов съобщи още, че „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще дари хидрофори за училища в община Плевен, за да е подсигурено достатъчно количество вода за нормален учебен процес.

Регионалният министър подчерта, че основният проблем за липсата на нормално водоснабдяване в Плевен са големите загуби на вода по старите мрежи и разсея спекулациите за проблеми с довеждащия водопровод от „Черни Осъм“. „Целият водопровод е обследван и е доказано, че е в добро експлоатационно състояние. Има монтирани разходомери, които отичат загуби на вода от 80 л./сек., а не 80%, както се спекулира. Това означава, че се губят нищожни количества вода на фона от дебит между 750-850 литра в секунда“, каза Иванов. Според регионалния министър въпреки това водопроводът трябва да се рехабилитира, защото е в експлоатация от много години. Той открои като сериозен проблем факта, че участъци от водопровода преминават през частни имоти, като на места върху него са построени и къщи. „Някои частни собственици създават проблеми и не допускат техника и експерти, за да се направят огледи. Друг е въпросът и как е допуснато да се строят къщи върху водопровод“, коментира Иван Иванов. В тази връзка той добави, че по негово разпореждане Агенцията по геодезия, картография и кадастър прави опис и заснемане на всички участъци, които преминават в частни имоти, за да може да се ремонтират. Министърът опроверга и друга спекулация – че няма зониране на водоснабдяването на Плевен. По думите му такова е направено и всички квартали са зонирани, според нуждите си. По отношение на язовир „Сопот“ и възможността да се ползва за водоснабдяване на Плевен министър Иванов коментира, че на този етап експертите не могат да осигурят нормално трасе за гравитачно подаване на водата. На този етап обаче язовирът може да се ползва за водоснабдяване на Ловеч, което значи, че така ще се освободят допълнителни количества от „Черни Осъм“ за Плевен. Въпреки това е разпоредил да се направи допълнителен оглед на трасета от геодезисти, за да се уточни напълно може ли водата от яз. „Сопот“ да стигне до Плевен.

„Единственото дългосрочно решение за региона е яз. „Черни Осъм“, но вече има дебати, в които се противопоставят собствениците на имоти в сервитута му и нуждаещите се от вода, а от друга страна и природозащитниците, които в последните дни казват, че ще има тежки щети за природата. Всичко това трябва да се сложи на везната и да се прецени след сериозен обществен дебат за бъдещето на проекта“, коментира министър Иванов. Той информира, че вече са пуснати процедурите за изработване на подробен устройствен план и технически проект за язовир и довеждащи водопроводи. „Докато тече срокът за избор на изпълнител на предпроекта е редно да протекат и дебатите „за“ и „против“, за да е ясно в каква посока се движим“, коментира още той. Според министъра не е вярно твърдението, че строителството на „Черни Осъм ще продължи 10 години и посочи, че с новите технологии подобни обекти стават за 3-4 години. За пример той даде яз. „Луда Яна“, който ще бъде открит съвсем скоро.

Пред членовете на комисията министър Иванов каза, че на 14 септември ще бъде официално открита цялата автомагистрала „Европа“. И допълни, че проверка е показала, че съоръжението е реализирано в пълнота. Строителството на пътища беше прекратено или сведено до минимум през последните години и една от основните ни задачи е строителството на магистрали. Затова сме стартирали ударно строежа на магистрала „Хемус“. До края на месеца там ще бъде пуснат в експлоатация участъкът „Боаза“ – пътен възел „Дерманци“, каза той.

„Разпоредил съм на Агенция „Пътна инфраструктура“ до 1 ноември да направи пълна инвентаризация за пътната мрежа в страната и да види къде има остарели пътни знаци, съобщи министърът. По участъците, където се мери средна скорост, се отчита най-високата допустима и ако някъде има ограничения, те не се вземат предвид“, каза Иван Иванов.

