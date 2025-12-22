Министър Иванов даде старт на строителството на многофункционална спортна зала в Пещера

В спортния комплекс ще бъдат инвестирани почти 11 млн. лв. от държавния бюджет

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов постави началото на строителството на многофункционална спортна зала в град Пещера днес, заедно с кмета на общината Йордан Младенов. В изграждането на спортния комплекс, който ще отговаря на най-високите съвременни стандарти и се очаква да се превърне в притегателен център за спорт, събития и активен обществен живот, ще бъдат вложени почти 11 млн. лв. от Инвестиционната програма за общински проекти. Със съфинансирането, което ще бъде осигурено от Община Пещера, общата стойност на строително-монтажните работи ще достигне над 13 млн. лв.

Проектът предвижда изграждането на многофункционална спортна зала, закрит плувен комплекс, външни спортни игрища и прилежащи зелени площи. Предвидени са 120 паркоместа, включително такива за хора в неравностойно положение и за електрически автомобили, както и допълнителна инфраструктура за автобуси, специализирани превозни средства и велосипеди. В северната част на комплекса са предвидени още 30 паркоместа, които ще обслужват външните спортни съоръжения. От тях е предвиден директен достъп до новия Младежки център в града, изграден със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. В многофункционалния спортен комплекс ще може да се влиза през няколко автомобилни и пешеходни входа.

Пещера е прекрасен пример за това как кметът на една община може да я направи по-добро място за живеене. Многофункционалната спортна зала, чието строителство стартира днес и се финансира със средства от националния бюджет, е изключително важна както за развитието на Пещера като град с неговата инфраструктура, така и за възможностите, които ще дава съоръжението за жителите и гостите на града, каза министър Иванов. Той подчерта, че залата ще бъде полезна най-вече за младите хора, които ще могат да развиват своите дух и тяло в спортовете, които упражняват, за да бъдат подготвени за тях и да растат в добра среда.

Регионалният министър пожела на строителя да изпълнява качествено и в срок работата, за има нещо полезно за тези, които ще използват залата. И изрази увереност в успешното изпълнение на проектите на екипа на кмета Младенов.

Надявам се подкрепата на държавата да бъде в такива мащаби и по-нататък, каза той. Правителство, макар и в оставка, успя да запише по мое предложение в т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г., до приемането на редовен, че държавата ще продължи да плаща по дейности, които се изпълняват по общинските проекти, отбеляза министър Иванов.

По време на церемонията деца и младежи от общината бяха наградени за спортни заслуги през годината.

