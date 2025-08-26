Министър Иван Иванов: Нужна е максимална мобилизация от общините за изпълнението на проектите по Програма „Региони в растеж“ 2021-2027 г.

Необходима е максимална мобилизация в работата на общините за изпълнението на проектите, подадени за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР).

За това настоя министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред кметове и представители на най-големите български общини, които са бенефициенти по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ на работна среща днес. В нея участваха също заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова и Ася Станкова – главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Министър Иванов отбеляза, че програмата е сред най-значимите за развитието и модернизацията на регионите в страната, а проектите допринасят изключително много за промяната на стандарта на живот на населението. „Към настоящия етап на изпълнение на програмата отчитаме известно забавяне на проектите спрямо сроковете, заложени в план-графиците, което крие известен риск от загуба на средства. Не бива да си позволим да загубим европейско безвъзмездно финансиране. Затова моят апел е да стартирате максимално бързо обществените поръчки за избор на изпълнители“, каза министър Иванов. Той отбеляза, че става дума за мащабни проекти, свързани с тежки тръжни процедури и заложени срокове и напомни, че обществените поръчки могат да се обявяват и под условие.

Регионалният министър увери, че до месец ще бъдат подписани всички административни договори за подадените над 50 проекта от тези общини по процедурата, като местните власти, следвайки изискванията могат да подават и заявки за авансови плащания. „Трябва да положим всички усилия, за да изпълним успешно програмата. Общините имат пълно съдействие от страна на МРРБ, включително и в диалога с останалите администрации, от които зависи изпълнението на проектите“, посочи още министър Иванов.

Заедно с представителите на местната власт регионалният министър обсъди редица административни и технически въпроси, като бяха дадени разяснения по съществуващи казуси.

