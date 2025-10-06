Министър Гуцанов: Работим за отпускане на допълнителна помощ за пострадалите от наводненията

В сряда Министерството на труда и социалната политика ще внесе предложение за допълнително подпомагане на пострадалите от наводненията с 3000 лв.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Пресечна точка“ на Нова телевизия. Така подкрепата по линия на МТСП може да достигне 7500 лв.

„Ще предложа да се направи същото, което направихме за пострадалите от пожарите. Веднъж хората да получат еднократната помощ от 1914 лева, допълнително да имат право на 3000 лева и още 2500 лева за възстановяване на изгубена техника”, обясни министър Гуцанов.

Той уточни, че предстои да обсъди с министър-председателя Росен Желязков и възможността да се отпусне еднократна помощ за наследниците на загиналите. Обсъжданата сума е около 15 000 лв. „Може да е много малко, но поне да помогнем на техните деца, съпруги, близки“, коментира министърът.

Гуцанов изрази благодарност към екипите на Агенцията за социално подпомагане, които са били на терен още в деня на бедствието: „Нямаше и половин ден, откакто стана нещастието, и всички бяха на място, за да опишат щетите“.

Социалният министър се обяви против вдигането на данъци и осигуровки за следващата година. „Има два пътя за стабилизиране на финансите – затягане на коланите или стимулиране на икономиката и борба със сивия сектор. Според мен трябва да заложим на второто. Сивата икономика у нас е около 25% – там е големият резерв“, подчерта Гуцанов.

Той допълни, че 2025 г. трябва да бъде година на подкрепа за младите семейства, с акцент върху увеличаване на майчинството, насърчаване на ранното завръщане на работа и допълнителни стимули за отглеждане на първо, второ и трето дете. „Едно от предложенията е за майките през втората година на майчинството. В момента те получават 780 лева и могат да вземат 50% от тях, ако се върнат на работа. Моето предложение е 1100 лева и 75%, ако се върнат на работа. Това е един от начините да се опитаме да се преборим с най-големия проблем – демографската криза“, каза министърът.

Facebook

Twitter



Shares