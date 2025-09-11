Министър Гуцанов: Работим за откриването на 9 нови дома за около 250 възрастни

Работим за откриването на 9 нови дома, които ще се управляват от общините.

Това са още около 250 места за възрастни“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Новите домове ще бъдат създадени в част от сградите, предложени от 118 кметове. За да се реши трайно въпросът с недопускането на нелегални „стаи на ужасите“, част от което е и осигуряване на достатъчно места в лицензирани обекти, по инициатива на министър Гуцанов местните власти бяха призовани да предложат обекти, отпаднали от необходимост. „Почти всички предложени 283 сгради са прегледани от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ), което е огромна работа и много им благодаря“, коментира министърът.

Той припомни, че с над 350 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост се реновират 81 дома за стари хора, финансирани от държавата. С други 331 млн. лв. се изграждат нови 254 социални услуги за хора с увреждания: „Тези пари бяха загубени“, каза Борислав Гуцанов.

От началото на битката на правителството с нелегалните домове АКСУ е извършила 670 проверки. Дейност са преустановили 12 нелегални обекта. Отнети са 17 лиценза. „400 наши майки, бащи, дядовци, баби са преминали през болници, настани са в домове при такива условия, каквито трябва да бъдат“, каза министър Гуцанов.

„Този проблем е бил известен и на други министри, но не е имало политическа воля да се реши. Ние дори нямаше да можем да влезем в тях, ако не бяхме двамата с министъра на правосъдието Георги Георгиев и не беше подкрепата на премиера“, заяви той.

Борислав Гуцанов коментира и законодателните промени, които вече минаха през комисиите в Народното събрание и с които се криминализира предоставянето на социални услуги без лиценз: „Тук имаше празнота – врата в полето, направена в закона. Дали е умишлена, дали е изтървана, не коментирам каквото е било, но досега тези хора нямаха никакви наказания. Глобите бяха максимум до 7000 лева, което разбирате, че е смешно при тези печалби. Сега се вдигат на 30 000 лева и освен това в Наказателния кодекс ще предвижда до 5 години лишаване от свобода, ако имаш такава услуга, но нямаш лиценз“.

Министър Гуцанов коментира и ръста на минималната работна заплата от 1077 лв. на 1213 лв. през 2026 г. и линията на бедност с 19.7% – до 764 лв. „Аз не съм наивник и разбирам, че ако може да е повече, ще е по-добре. Силно се надявам да имаме икономика. И да имаме успех в борбата със сивата икономика. Една четвърт сива икономика в България е безобразно много. Затова с моя заповед Инспекцията по труда засили проверките“, коментира министърът, според когото политиките на подкрепа трябва да се концентрират върху младите семейства.

„Демографската криза ни притиска отвсякъде. Искаме по-високо майчинство за втората година и едновременно с това по-висок процент от него за майките, които се връщат на работа, за да се стимулира и икономиката. Но за да можем да стимулираме всички млади семейства, които се нуждаят от тази подкрепа, трябва да има повече доходи, повече солидарност в обществото. Защото, ако питате мене, ние трябва да се концентрираме върху младите семейства. И нека тези хора, които са в сивата икономика, да си помислят – те в оазис ли могат да живеят някъде отделно“, каза министър Борислав Гуцанов.

