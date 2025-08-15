Министър Гуцанов: Работим майчинските за втората година да са около размера на минималната заплата

Екипът на Министерството на труда и социалната политика вече работи по предложения за бюджета за 2026 година, като основен приоритет е повишаването на обезщетенията за втората година от отглеждането на дете, както и на помощта за раждане на първо, второ и трето дете.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред медии във Варна. Той присъства на тържественото издигане на флага на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ по случай празника на града.

„Желанието на Министерството е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година, и заедно с това да се увеличи процентът, който се получава при връщане на работа. В момента те са 780 лева, а ако работят през втората година на детето, майките получават 50%. Считам, че трябва да станат поне 75%“, каза министър Гуцанов.

Той подчерта, че тази промяна ще бъде стимул за младите майки да се върнат на пазара на труда, а икономиката ще спечели. „Държавата наистина има необходимост от млади, обучени хора, които да дадат своят принос за развитието на страната. Смятаме, че тези стимули наистина ще помогнат и за справяне с демографската криза, в която се намира страната ни“, обясни министърът.

Борислав Гуцанов отбеляза, че предложените мерки са икономически обосновани и при определени сценарии дори могат да генерират допълнителни приходи в държавния бюджет. „Ако се запази сегашното равнище на 780 лева и само 10% от майките отидат на работа, като увеличим процента от 50% на 75%, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив – ще получи 12,4 милиона в бюджета. Защото тези майки веднага започват да имат доходи и съответно плащат данъци и осигуровки“, поясни той. При увеличение на обезщетението и процента ще трябват само около 10 млн. лв. повече за обезщетения.

Министър Гуцанов коментира още, че правителството продължава да работи активно по затварянето на нерегламентираните домове за възрастни хора и разширяване на социалните услуги за нуждаещите се. До момента са закрити 12 нелегални дома, а 400 души са изведени от тях.

„Това е само едната част. Въпросът трябва да бъде трайно решен, защото ние закриваме нелегалните домове, но тези хора трябва да имат място, където да живеят“, каза министърът. В тази връзка Министерството на труда и социалната политика реализира мащабна програма за ремонт на 81 съществуващи домове за стари хора, която трябва да приключи до 30 юни 2026 г. Предстои и разкриване на 254 нови социални услуги в страната.

„В момента се обследват 116 обекта в страната, които са предоставени от общините – бивши училища, детски градини, здравни заведения, за да се прецени кои от тях могат да бъдат преустроени и да станат домове за възрастни хора“, добави министър Гуцанов. Той допълни, че се планира да бъдат създадени около 10 нови дома в някои от тези сгради.

