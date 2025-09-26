Министър Гуцанов предложи съвместна инициатива между България и Гърция за защита на децата

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов проведе двустранна среща с министъра на социалното сближаване и семейните въпроси на Гърция Домна Михайлиду.

Двамата разговаряха в кулоарите на Организацията на обединените нации (ООН). Министър Гуцанов е част делегацията на България, която участва в Общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Темата за защитата на децата обедини двамата министри. „България и Гърция могат да стартират съвместна инициатива за защита на децата в социалните мрежи”, предложи министър Гуцанов, а Михайлиду подкрепи идеята. Министър Гуцанов и гръцката му колежка се разбраха да запознаят екипите си с нея и да започнат подготовка на съвместни действия. Двамата отбелязаха, че прекаленото използване на екранни устройства от деца възпрепятства тяхното развитие и трябва да се работи за намаляване на негативните ефекти.

В сряда министър Гуцанов участва във форума „Защита на децата в дигиталната ера“ – събитие на високо ниво в рамките на Седмицата на общия дебат на 80-ата сесия на ООН. В него се включи и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Там участниците се запознаха с опита на Австралия да ограничи използването на социалните мрежи за деца под 16 години.

Министър Гуцанов запозна Домна Михайлиду с актуалните задачи пред Министерството на труда и социалната политика, както и с начина на определяне на минималната работна заплата у нас.

