Министър Гуцанов: Най-уязвимите групи ще получат повече през 2026 г.

Всички най-уязвими слоеве от населението в България ще получат повече през 2026 година.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред Народното събрание по време на дебатите за приемане на първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване. 

Министър Гуцанов даде няколко примера – повишаването от 780 лв. на 900 лв. на обезщетението за отглеждане на дете през втората година след три години замразяване. „И не само че се увеличава размерът на обезщетението, а се вдига и процентът, който майките получават от него, ако се върнат на работа по-рано – от 50 на 75 на сто. Защо никой не го направи досега?“, риторично попита социалният министър.

Гуцанов припомни още, че се вдига минималната работна заплата, която става 1213 лева, а пенсиите също ще бъдат повишени по швейцарското правило. Това ще се случи от 1 юли догодина и покачването ще бъде с между 7 и 8 на сто. „Швейцарското правило, което години наред не се е спазвало,  спазено ли е? Да, спазено е?“, каза социалният министър в пленарна зала. 

Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да нарасне с 8,5% спрямо Закона за бюджета на ДОО за 2025 година и да достигне 541,20 евро. При очаквана инфлация от 3.5% ръстът на пенсиите ще повиши покупателната им способност. 

„Конфронтацията не е добър съветник. И мисля, че беше по-добре дебатът в залата да бъде по-експертен, а не само политически“, допълни Гуцанов. 

Той отбеляза, че много рядко се случва законопроектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване да бъде единодушно приет и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), и от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Това означава, че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, на работодатели, на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и на ръководството на НОИ“, каза Борислав Гуцанов. 

Социалният министър допълни, че МТСП е готово със своите предложения по пътната карта за стабилизиране на пенсионната система. Той припомни, че именно от МТСП и НОИ е лансирана идеята за осъвременяване на минималните осигурителни прагове като част от борбата със сивата икономика – нещо, което не е правено от близо 10 години, и е залегнало като предложения в пътната карта.

Гуцанов пое ангажимент и за стъпки с цел повече справедливост в системата на хората с увреждания. Той подчерта, че става дума за съвместни действия с Министерството на здравеопазването. „Защо никой от вас нямаше смелост през всичките тези години да излезе и да каже за проблемите в ТЕЛК-овете, каквито аз вярвам, че има?“, попита министърът опозицията. 

Министър Гуцанов припомни и за още проблеми, неглижирани през годините от различни управления, включително и на сегашната опозиция, които правителството има волята да реши – като борбата с незаконните места за настаняване на възрастни хора, наречени стаи на ужасите.  Той допълни, че не бива да се прави политика на гърба на уязвимите групи.

