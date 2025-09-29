Министър Гуцанов: Иска ми се Бюджет 2026 да е за младите семейства

Трябва да насочим бюджета за следващата година към младите семейства.

Търсим начин, в добри взаимоотношения с Министерството на финансите, как да стане година на младите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Интервюто“ на БНТ.

Той обясни, че екипът на Министерството на труда и социалната политика работи в няколко направления. Първо – за вдигане на помощите за раждане на дете.

Второ – за увеличаване на обхвата на помощта за ученици. „В момента успяхме да подпомогнем всички ученици от 1. до 4. и в 8. клас. Не е много голяма – 300 лева, но е помощ. Сега искаме да стане за всички от 1. до 8. клас“, обясни Гуцанов.

Третото голямо направление, в което се работи, е за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. „В момента през втората година от майчинството жените получават 780 лева. Моето предложение е сумата да бъде вдигната до 1100 – 1200 лева. В момента се взимат 50 на сто от тези 780 лева, ако майката се върне на работа. Нашето виждане е, че трябва процентът да бъде увеличен на 75 на сто от тези 1100“, каза Гуцанов.

Според министъра така едновременно ще се стимулират майките да се върнат на работа, за да не се деквалифицират, и ще се подпомогне раждаемостта. „Смятам, че това е нещо, което ще допринесе за справяне с демографския проблем”, допълни той.

Начин за осигуряване на средства за тези разходи министър Гуцанов вижда в по-доброто менажиране на средствата и запушване на дупки.

„Ние имаме 800 000 българи с решения от ТЕЛК, което буди доста въпросителни“, обясни социалният министър. Той сподели, че вече е провел разговори с доцент Силви Кирилов – министъра на здравеопазването, за предприемане на мерки за подобряване на системата. Именно Министерството на здравеопазването отговаря за експертните лекарски комисии, които издават тези решения.

„Трябва да има противодействие, ако има злоупотреби“, категоричен бе Гуцанов. – Това ще помогне хора, които имат реална нужда, да получат повече. Нека всичко бъде справедливо, защото това липсва в страната ни. При една успешна реформа може да направим така, че тези, които имат нужда, да получат повече“, заяви министърът.

Той изрази увереност, че партньорите в управлението ще успеят да намерят баланс, какъвто вече са доказали, че е възможен през деветте месеца досега.

„Аз не считам, че трябва да се вдигат данъци. Достатъчно е тежко положението, за да се натоварва семейният бюджет. Трябва да продължим да не допускаме социални сътресения. Хората чувстват, че трябва да има нормалност и предсказуемост“, заяви Гуцанов.

Facebook

Twitter



Shares