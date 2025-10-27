Министър Гуцанов: 2837 деца са родили деца за година. Това трябва да спре

33 159 деца са родени от деца за десет години.

Само през миналата година са 2837. От една страна, твърдим, че живеем в модерно общество. От друга – 14-годишни раждат. Това явление няма място в едно модерно общество.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който даде старт на специална кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу ранните бракове. Тя е част от голямата инициатива на ДАЗД срещу насилието над деца. Д-р Теодора Иванова, председател на Агенцията, благодари специално за подкрепата на министъра.

„Как тези деца ще възпитават децата си да ходят на училище, когато самите те не са го посещавали? Как ще издържат семейството и детето си, когато самите те са деца и не са ходили на работа нито един ден“, риторично попита социалният министър.

Гуцанов обвърза детските раждания именно със случаите на насилие и даде пример с два актуални инцидента – трагичното убийство на непълнолетен в столичен търговски център и случая от Бургас, където млад мъж уби майка си, леля си и сестра си.

„Виждате историята от убийството в мола. Това дете никога не е срещало родителска подкрепа. Убийството в Бургас – виждаме в каква бедност са живели. Ранното раждане обрича на бедност, липса на достъп до образование, здравеопазване и рискът от насилие нараства драстично. Има, разбира се, изключения, но те са малко”, каза Гуцанов.

Той призова за общи действия на държавата, защото няма как една институция да се справи сама.

„Най-важното е достъпът до образование и здравеопазване. Ако няма образование, няма как да очакваме тези деца да имат друг начин на мислене. Така ще разберат, че ранното раждане не е културна традиция. Каква културна традиция е да раждаш на 14 – 15 години. Нека положим всички усилия да не намира място това явление в съвременна България“, допълни Гуцанов.

В световен мащаб 12 милиона момичета се женят всяка година преди да навършат 18 години, съобщи Кристина де Бройн – представител на УНИЦЕФ за България.

ДАЗД ще проведе срещи в шест града в страната, на които да разкаже за рисковете от ранните раждания.

Лейтенант Виктория Ковачка от Българската армия, която е един от посланиците на кампанията, разказа своя опит. Тя идва от малко село и от семейство с шест деца. От дете е пълен отличник. „Най-важен е примерът в семейството. Ние от малки знаехме, че цигарата е нещо лошо. Че от училище не се отсъства“, разказа тя.

Лекари запознаха присъстващите с медицинските рискове и статистика за изоставянията при детски раждания.

Facebook

Twitter



Shares