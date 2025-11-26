Министър Георгиев взе участие в неформалната видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в неформалната видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС, която се проведе на 26 ноември 2025 г., посветена на руската вoeнна агресия срещу Украйна.

В началото на срещата министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига информира за напредъка по преговорите по американския План за мир, за следващите стъпки и благодари за подкрепата на ЕС и държавите членки.

Министрите обсъдиха последните развития, подкрепата за усилията на САЩ, както и ролята и интересите на ЕС за постигане на траен, справедлив и цялостен мир в Украйна. Бяха коментирани и възможностите и различните инструменти за подпомагане на Украйна, както и за продължаване на санкционния натиск върху Русия.

Министър Георгиев подчерта, че решенията за постигане на мир в Украйна трябва да стъпват на основните принципи на Устава на ООН като суверенитет, независимост и териториална цялост. Изрази висока оценка за усилията на САЩ в тази посока. Същевременно подчерта, че за постигането на трайни решения е необходимо участието и съгласието както на Украйна, така и на ЕС и държавите членки, по въпросите, които ни касаят пряко, в дух на трансатлантическо сътрудничество. Успоредно с това общата подкрепа за Украйна и натискът върху Русия трябва да продължат.

