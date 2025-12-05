Министър Георгиев участва в 32-та среща на Съвета на министрите на външните работи на ОССЕ

Министър Георг Георгиев взе участие в годишната среща на министрите на външните работи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), която се проведе във Виена под председателството на Финландия.

В годината, в която се отбелязва 50-та годишнина от приемането на Заключителния акт от Хелзинки, съдържащ основополагащите принципи на европейската архитектура за сигурност, дискусиите за пореден път бяха белязани от продължаващата руска агресия срещу Украйна и нейните разрушителни последствия за сигурността на Европа и самата организация.

В изказването си на пленарната сесия министър Георгиев подчерта, че в резултат на продължаващата руска агресия срещу Украйна, Европа е изправена пред един от най-несигурните периоди от десетилетия насам.

Първият ни дипломат потвърди силната подкрепа на България за украинската страна и приветства усилията на САЩ за постигане на справедлив и устойчив мир, основан на международното право, в координация с Украйна и европейските й партньори.

В контекста на започналата по-рано през годината дискусия за модернизиране и подобряване на функционалността на ОССЕ министър Георгиев посочи, че целта на усилията трябва да бъде свързана със запазване на нейната фундаментална роля като форум за диалог, предотвратяване на конфликти и търсене на отговорност за нарушаването на принципите от Хелзинки.

В навечерието на срещата, министър Георгиев взе участие в неформална вечеря с участието на украинския външенминистър Андрий Сибиха, посветена на солидарността и подкрепата за Украйна, и на възможностите за засилване на помощта на ОССЕ, в т.ч. за бъдещото възстановяване и изграждането на устойчивост на Украйна в следвоенния период.

