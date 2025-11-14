Министър Георгиев се срещна с новоназначения посланик на Франция

Министърът на външните работи Георг Георгиев прие на протоколна среща в МВнР новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Френската република в България Н. Пр. г-жа Мари Дюмулен.

По време на разговора двете страни изразиха задоволство от отличното състояние на отношенията между България и Франция, както и готовност за по-нататъшно укрепване и активизиране на сътрудничеството в широк спектър от области. Отбелязаха напредъка в процеса на съгласуване на новата Пътна карта към Споразумението за стратегическо партньорство между България и Франция от 2008 г. и изразиха очаквания за нейното подписване в най-скоро време.

Министър Георгиев изтъкна мястото на Франция като стратегически партньор на страната ни в ЕС, НАТО и други международни организации.

Двамата дипломати обсъдиха някои актуални развития от европейския и международния дневен ред, като отбелязаха съвпадение на позициите си по редица въпроси, включително – войната в Украйна и ключовото значение на Черноморския регион като част от общоевропейската сигурност.

В контекста на приоритетната както за България, така и за Франция тема за разширяването на Европейския съюз двете страни обсъдиха степента на напредък на отделните държавите кандидати, като потвърдиха подкрепата си за постигнатия през 2022 г. европейски консенсус във връзка с Република Северна Македония.

Министър Георгиев пожела на посланик Дюмулен успешна и ползотворна дипломатическа мисия в България.

Facebook

Twitter



Shares