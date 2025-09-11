четвъртък, септември 11, 2025
България

Министър Георгиев се срещна с Генералния секретар на ПАЧИС

Редактор

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе днес протоколна среща с Генералния секретар на Международния секретариат на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) г-н Асаф Хаджиев.

Основен акцент в разговора беше първото в историята на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) едновременно  председателство на изпълнителното и на парламентарното ѝ измерение, което България поема – чрез МВнР и Народното събрание на Република България.

Министър Георгиев подчерта значението на тази отговорност и изрази увереност, че добрата координация между институциите ще допринесе за постигането на конкретни резултати в посока засилване на сътрудничеството в Черноморския регион.

Двамата обсъдиха и предстоящи събития в рамките на ОЧИС, включително подготовката за 66-та Генерална асамблея на ПАЧИС, която ще се проведе в София в периода 23–25 ноември 2025 г.

В края на срещата Генералният секретар Асаф Хаджиев отправи покана към министър Георгиев за посещение в Истанбул до края на годината, като изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството между двете институции.

