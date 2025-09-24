Министър Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в работна закуска на министрите на външните работи в четиристранен формат (Б4) – България, Гърция, Румъния и Хърватия, която се проведе в рамките на Седмицата на високо равнище и Общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Четиримата първи дипломати на балканските страни от ЕС направиха преглед на европейската интеграция на шестте им съседки, които са все още извън Съюза, обсъдиха свързаността и военната мобилност в региона.

,,Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас. Въпреки че националните ни позиции по отделните досиета не винаги съвпадат, ние споделяме общи стратегически интереси, което е солидна основа за тясна координация и взаимодействие по политиката на разширяване и свързаните с нея въпроси от дневния ред на ЕС‘‘, заяви министър Георгиев в изказването си.

Първият ни дипломат подчерта още пред своите колеги, че придържането към единодушието е ключово за запазване на целостта на процеса на вземане на решения. ,, Убеден съм, че имаме общо разбиране за важността на добросъседските отношения и зачитането на правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства, като съществени елементи от процеса на разширяване‘‘.

Министър Георгиев изтъкна още, че България е извървяла свой собствен път, за да приеме Европейския консенсус от юли 2022 г., който се основава на правата на човека като основна ценност на ЕС. ,,Ние оставаме решени да се придържаме към него и няма да приемем никакви действия от страна на Скопие, политически или правни, насочени към неговото заобикаляне, предоговаряне или подкопаване. Ще продължа да настоявам другите държави-членки да избягват всякаква неяснота, която би насърчила Скопие да продължи неконструктивните си действия и изявления‘‘.

По отношение на свързаността Георг Георгиев сподели, че заедно със своите партньори и съседи от ЕС, България работи активно за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, за да се разширят икономическите, транспортните и енергийните възможности на целия регион.

Форматът Б4 трябва да продължи, тъй като представлява добър пример за това как регионалните формати могат да допринасят за един по-силен и координиран Европейски съюз, особено когато, както в случая с инициативата Б4, се поставя фокус върху общи стратегически приоритети като разширяването и свързаността, заяви още министър Георгиев.

