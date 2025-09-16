Министър Георгиев проведе телефонен разговор с германския си колега

На 15 септември министърът на външните работи Георг Георгиев проведе телефонен разговор с федералния министър на външните работи на Германия Йохан Вадефул, в рамките на който бе дадена висока оценка на дългогодишното ползотворно приятелство и взаимодействие между двете страни, както на двустранна основа, така и в рамките на ЕС и НАТО.

Потвърден бе стремежът на двете страни за по-силен, единен и конкурентноспособен ЕС, който разполага с необходимите способности да отговори на съвременните предизвикателства.

В хода на разговора двамата първи дипломати обсъдиха наличния потенциал за по-нататъшно задълбочаване на двустранното сътрудничество в ключови сектори като икономика и индустрия, сигурност и отбрана, както и за интензифициране на двустранния политически диалог.

Обменени бяха мнения и по актуални въпроси от европейския и евроатлантическия дневен ред, както и относно съвместните усилия между двете страни, насочени към укрепване на сигурността и стабилността на ЕС и Източния фланг на НАТО, в т.ч. и Черно море.

Facebook

Twitter



Shares