Министър Георгиев проведе среща с посланика на Китай

На 23 октомври министърът на външните работи прие на среща в МВнР извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република г-жа Дай Цинли.

В хода на разговора бяха откроени традиционните и дългогодишни отношения между България и Китай и постигнатите резултати в двустранното сътрудничество. Министър Георгиев подчерта прагматичния характер на връзките, основани на реципрочност и равнопоставеност. Откроен бе потенциалът в търговско-икономическата сфера и важността от предприемане на конкретни стъпки за балансиране на двустранната търговия чрез разширяване на българския износ по обем и обхват, както и подобряването на достъпа на българските продукти и услуги до китайския пазар.

Обсъдени бяха и възможностите за надграждане на сътрудничеството в области от взаимен интерес, като страните в срещата отдадоха високо значение на отношенията в областите на образованието, културата и обмена между хората, като подпомагащи взаимното опознаване и сближаване.

