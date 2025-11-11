Министър Георгиев проведе прощална среща с посланика на Япония

На 11 ноември т.г. министър Георг Георгиев проведе прощална среща с посланика на Япония в България Н.Пр. г-н Хисаши Мичигами.

Министър Георгиев благодари за усилията на посланик Мичигами за насърчаване на българо-японските отношения. В хода на разговора двете страни високо оцениха възходящото развитие на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен интерес в т.ч. активизирането на политическия диалог на високо равнище, икономическия, културен и академичен обмен, в контекста на установеното т.г. стратегическо партньорство между България и Япония.

От българска страна бяха отправени поздравления за успешното домакинство на изложението ЕКСПО Осака 2025 и изразено задоволство от участието на България. Японският посланик от своя страна отправи поздравления за успехите на България за присъединяване към Шенген, Еврозоната, както и напредъка на кандидатурата за ОИСР.

Откроени бяха перспективите за развитие на секторното сътрудничество в областта на икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната, иновациите, науката и технологиите, културата, образованието и туризма, както и по линия на сътрудничеството за развитие за страните от Западните Балкани.

Заявена бе обща воля за по-тясно взаимодействие по водещи въпроси от международния дневен ред, в т.ч. подкрепата за Украйна, както в двустранен план, така и в рамките на партньорствата на ЕС-Япония и НАТО-Япония, на основата на споделени ценности.

