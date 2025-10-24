Министър Георгиев прие на среща посланика на Република Корея

Министър Георгиев прие на среща в МВнР извънредния и пълномощен посланик на Република Корея в България, г-н Донг-бе Ким.

В хода на разговора бяха откроени традиционните и приятелски отношения между България и Република Корея като предпоставка за надграждането и изпълване със съдържание на двустранния диалог в светлината на 35-годишнината от установяване на дипломатически отношения, която двете страни отбелязват тази година. Направен бе преглед на сътрудничеството в области от общ интерес, като бяха обсъдени перспективите пред двустранния диалог в търговията, енергетиката, отбраната, туризма, образователния и културния обмен, както и контактите между хората.

По време на разговора бе поставен акцент върху потенциални и текущи двустранни проекти в стратегически сектори на енергетика, инфраструктура, гражданска сигурност и др.

Срещата предостави възможност за обмен на мнения по въпроси от международния дневен ред и относно комплексните предизвикателства пред сигурността на Корейския полуостров, вкл. с оглед на войната в Украйна. Потвърдени бяха ценностите на мира и за изграждането на стабилна среда за устойчиво развитие и растеж чрез диалог и дипломация.

Facebook

Twitter



Shares