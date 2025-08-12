Министър Георгиев прие делегация на завършилите български университети от Кралство Йордания

На 12 август министър Георг Георгиев прие делегация, представляваща Йорданската асоциация на завършилите български университети в състав д-р Хайдар Ибрахим Али, председател на Управителния съвет, инж. Набил Ал-Бакри, координатор на Управителния съвет и д-р Али Ал-Файез, отговарящ за културните и образователните инициативи в Асоциацията.

Обсъдени бяха редица въпроси от дейността на Асоциацията, отношенията й с посолството в Аман и досега предприети събития, които представят България пред йорданското общество. Набелязани бяха и стъпки в разширяване на сега съществуващи проекти, най-вече в сферата на научно-изследователските разработки в земеделието и леката индустрия, както и практическото им прилагане. Министър Георгиев определи българските възпитаници като мост на България както към Йордания, така и към държавите от Близкия изток. Българските възпитаници посочиха, че винаги, където и да се намират, носят България в сърцата си поради образованието и грижите, които са получили от нея на времето. Една от конкретните дейности на Асоциацията е да подпомага българското неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Аман, което вече се радва на около 40 ученици. Предмет на разговора бе също как да се разширяват контактите между възпитаници на български висши училища и от други държави в района. Българските възпитаници споделиха и коментираха за сегашната тежка ситуация в Близкия изток, а министър Георгиев ги увери, че със своя авторитет сред отделните страни от Близкоизточния конфликт и въпреки обективните трудности България работи за установяването на траен и справедлив мир в района. Йорданската асоциация на завършилите български университети първоначално е създадена под името „Клуб на завършилите български университети“ през май 2000 г. От 60-те години на миналия век до днес около 3500 йордански поданици са завършили висшето си образование в България в различни академични специалности. Много от тях са заемали и все още заемат ръководни позиции в държавни институции на Йордания, докато други са реализирали значими професионални успехи в частния сектор както в Йордания, така и извън Кралството.

