Министър Георгиев: Честит празник!

Уважаеми сънародници,

На 6 септември отбелязваме една от най-светлите дати в българската история — Деня на Съединението. Този ден е символ на единството, на волята на българския народ и на стремежа към национално достойнство и независимост.

Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година е резултат не само на дипломатическо майсторство, но и на дълбоко национално съзнание и жертвоготовност. То показа пред света, че когато българите действат заедно в името на справедлива кауза, постигат велики цели.

Днес, в условията на глобални предизвикателства и нестабилна международна среда, духът на Съединението е по-актуален от всякога. Единството и солидарността, както в рамките на страната ни, така и с нашите партньори в Европейския съюз и международната общност, са ключът към мира, сигурността и просперитета.

От името на Министерството на външните работи и лично от свое име, поднасям най-сърдечни поздравления за този ден!

Нека помним уроците на историята и да работим неуморно за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България.

Честит празник!

