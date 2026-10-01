МИНИСТЪР ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ОТКРИ АКАДЕМИЧНАТА ГОДИНА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Винаги мислете, че освен за себе си, трябва да допринасяте и за развитието на обществото. Защото, когато напуснете след няколко години аудиториите и залите на Софийския университет, ще станете част от обществото и ще започнете да градите света на вашите деца. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към студентите при откриването на новата академична година в СУ „Св. Климент Охридски“.

Той посочи, че Софийският университет е висше училище, в което съществува хармония на пълнотата на знанието. „Каквито и науки да сте избрали, това не означава, че сте затворили вратите към други знания“, каза министърът. Той призова студентите да използват пълноценно тези най-хубави години от своята младост, за да се изградят като личности и професионалисти, а да не дават приоритет на печеленето на пари още докато учат. „Използвайте това време, което никога повече в живота си няма да имате, за да видите в пълнота това, което можете да получите в университета“, обърна се проф. Вълчев към младите хора.

По думите му успехите няма да дойдат бързо и лесно, а ще са необходими много лични усилия. „Без тях ще имате диплома, но няма да имате пълни, реални знания. От вас зависи как ще премине пътят ви тук“, допълни министърът. Той призова студентите да използват технологиите разумно, но да не вярват безрезервно на картината на света, която те чертаят, а да отворят сетивата си, за да бъдат знаещи и можещи.

„Бъдете достойни наследници на тази близо 140-годишна традиция на Софийския университет. Попадате на магично място и трябва да се възползвате от това“, каза още министърът.

По време на церемонията ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова, заедно с министър Вълчев, връчиха студентските книжки на лауреатите на национални дипломи, които тази година пристъпват прага на университета. Преди тържеството двамата поднесоха цветя на паметниците на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

На откриването на академичната година присъстваха още председателят на Българската академия на науките проф. Евелина Славчева, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Мария Нишева, народни представители, представители на академичната общност и др.