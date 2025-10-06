Министър Генов: Зоната от Свети Влас до Поморие е с висок риск от наводнения

Цялата зона между Свети Влас и Поморие в Плана за управление на риска от наводнения на Черноморската басейнова дирекция е записана като зона с висок риск от наводнения.

Това каза днес министърът на околната среда и водите в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“. Той поясни, че тези наводнения може да се получат когато по склонове на Стара планина има големи количества валежи, както в случая с Ваканционно селище „Елените“.

„Задължени сме да имаме планове за управление на риска от наводнения“, каза още министър Манол Генов. В тези планове, които всяка Басейнова дирекция в България разработва за съответния басейнов район на управление, са идентифицирани всички невралгични точки, застрашени от наводнения при интензивни дъждове, силно прииждане на води и големи валежи на определени места.

„Видяхме как природата си отмъсти за безхаберието, безотговорността и алчността. Това струва човешки животи“, каза още министърът. Според него не е важно кой е собственикът на терените, а каква безотговорност е проявил като инвеститор. „Изключително безотговорно е да строиш върху засипани дерета“, добави той и подчерта, че ако установи, че настоящи ръководители на институции са направили компромис, ще поиска техните оставки.

