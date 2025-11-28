Министър Генов: Водата е основа на живота и част от националната сигурност

Министерството на околната среда и водите е предложило финансиране от Европейската комисия, което да позволи на басейновите дирекции да предоставят коректни данни към кадастъра, така че държавата да разполага с точна и пълна информация за районите със значителен и потенциален риск от наводнения

„Водата е основа на живота и елемент на сигурността на държавата“, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов при откриването на конференция „Вода и сигурност. Национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“, която се провежда днес в София.

На конференцията се обсъждат предизвикателствата във водния сектор, местните нужди и капацитет, както и възможните решения за модернизация на инфраструктурата в контекста на средносрочния преглед на политиката на сближаване и Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси.

„Водата има памет, има енергия, но има и силата да ни унищожава с липсата си или да ни изправя до стената със своята стихия. Когато говорим за устойчивост на водите, говорим за сигурността на населението, за икономическата стабилност и за бъдещето на страната“, заяви министър Генов. Той допълни, че климатичните промени вече изправят страната пред редки валежи, опустошителни суши, както и наводнения, които в някои случаи водят и до човешки жертви.

В контекста на европейската стратегия за водна устойчивост министър Генов припомни, че ЕС поставя амбициозни цели за подобряване на водната ефективност, въвеждане на иновативни подходи, стимулиране на повторната употреба на води, кръгова икономика и ограничаване на прекомерното водовземане. „Целите изглеждат амбициозни, но са постижими, ако действаме бързо и вземем мерки, които отчитат регионалните различия“, подчерта министърът.

Той посочи, че е необходимо да се намалят течовете по основните ВиК мрежи, да се въведат стимули за безопасно повторно използване на вода в селското стопанство, за промишлени процеси и енергетиката, както и да се модернизират съществуващи съоръжения.

МОСВ вече е подписало договори със седем ВиК дружества за модернизация на пречиствателни станции и рехабилитация на водопроводни мрежи. Освен това са прехвърлени 360 млн. лева от Плана за възстановяване към Програма „Околна среда“, за да се гарантира завършването на десет ключови проекта в седем агломерации. Всички проекти са в напреднала оценка и предстои финансирането им.

Министърът на околната среда и водите припомни, че България е в наказателна процедура от Европейската комисия заради недостатъчното пречистване на отпадъчните води. В края на 2024 г. ЕС прие нова директива, която страната трябва да транспонира до 31 юли 2027 г. Новите изисквания включват модерни технологии за пречистване, интегрирани планове за агломерациите над 10 000 еквивалент жители, контрол върху замърсяването от дъждовни води и актуализирани правила за определяне на водоползвателите. „Всички тези изисквания са стратегически важни и МОСВ работи ежедневно върху подготовката на законодателни промени и финансова осигуреност, за да избегнем санкции“, допълни министър Генов.

Той отбеляза, че са завършени и приети всички стратегически документи, които са в основата на бъдещите инвестиции: Планове за управление на риска от наводнения, Планове за управление на речните басейни, Морската стратегия и програмите с мерки към тях. „За първи път страната ни разполага с цялостна рамка за управление на повърхностните, подземните и морските води. Без тези документи нито един голям проект не може да започне“, каза още министърът.

По разпореждане на министър Манол Генов четирите басейнови дирекции изготвиха нови карти на районите със значителен и потенциален риск от наводнения, базирани на модерни географски информационни системи. Анализът показа съществени пропуски – в кадастъра липсват множество водни обекти. МОСВ вече е предложило финансиране от Европейската комисия, което да позволи на басейновите дирекции да предоставят коректни данни към кадастъра и да бъдат запълнени всички „сини петна“, така че държавата да разполага с точна и пълна информация.

В събитието вземат участие и председателят на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание Николай Нанков, независимият евродепутат Танер Кабилов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и заместник-министър на земеделието и храните Иван Капитанов.

