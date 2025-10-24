Министър Генов: Регионалното сътрудничество е ключът за опазване на Черно море

Устойчивото управление и опазване на Черно море изисква реалистични цели и подходи, които балансират икономическите реалности с екологичните изисквания – с това послание министърът на околната среда и водите Манол Генов се обърна към участниците в Международния форум “Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще ”.

Събитието се проведе днес в Конгресния център на Морска гара в Бургас и постави акцент върху няколко ключови теми – зеленият преход, опазването на морската и крайбрежната среда, дигитализацията и насърчаването на иновации в синята икономика.

„Регионалното сътрудничество е ключът към успеха, тъй като екологичните предизвикателства не признават граници и изискват общи действия както от държавите в географския регион на Черно море, така и от тези, които са част от черноморското икономическо сътрудничество“, посочи министър Генов. Той подчерта, че морето е от стратегическо значение не само за България, но и за Европейския съюз, а страната остава ангажирана с постигането на европейските цели в политиката за опазване на океаните и моретата.

България пое председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество на 1 юли тази година, а един от приоритетите е опазване на околната среда и устойчиво управление на морските ресурси, припомни Манол Генов. „Целта е да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени, а именно замърсяването на морската среда, загубата на биоразнообразие и насърчаването на устойчиви решения в рибарството и аквакултурите“, обясни той.

В изказването си министър Генов специално посочи уязвимостта на Черно море като затворена екосистема, отбелязвайки последствията от скорошните наводнения по българското крайбрежие и необходимостта от последователно прилагане на превантивни мерки в рисковите зони.

По време на дискусионните панели участниците обсъдиха практически стъпки за ускоряване на прехода към устойчив модел на развитие и за укрепване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева беше говорител в дискусионния панел на тема „Опазване на морската околна среда и адаптация към климатичните промени“. Тя говори за мерките, залегнали в стратегическите документи на правителството, за интегрирано управление и добро състояние на морската околна среда чрез намаляване на замърсяването и въвеждане на кръгова икономика, както и за превенция и управление на риска от наводнения. Ренета Колева отбеляза, че в резултат от изпълнението им се отчита трайно подобряване на качеството на водите за къпане в страната, наблюдава се тенденция за намаляване на плажните отпадъци, изпълняват се проекти за рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова водопроводна и канализационна инфраструктура.

Във форума участваха представители на публичния сектор, академичните среди и морския бизнес. Организатор на събитието е Община Бургас, в партньорство със Сдружение “ПроспектиМ” и с подкрепата на научната общност, бизнес средите и неправителствения сектор. Форумът се провежда с цел да се превърне в постоянна платформа за обмен на идеи и добри практики, насочени към устойчивото развитие на региона и изграждане на партньорства за бъдещето.

