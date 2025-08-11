Министър Генов призовава питейната вода да се използва в режим на икономия само за питейни нужди

В условията на намаляващ воден ресурс през горещите месеци МОСВ приветства инициативата на Българския ВиК холдинг, който от края на юли т.г. започна поредица от проверки на територията на цялата страна за бързо откриване на незаконно присъединени потребители и ефективно използване на наличните водни количества.

В подкрепа на необходимостта да не се разхищава питейна вода за поливни нужди, МОСВ призовава ВиК операторите и местната власт към икономия на водния ресурс, спазвайки разпоредбите на Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Наредбата е в сила от септември 2004 г. и е нормативният документ, който задължава ВиК операторите при силно намален дебит на водоизточниците да уведомяват териториалните органи на изпълнителната власт и да предлагат на общините да предприемат действия за забрана за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

В България забрани за използване на питейна вода за поливане се издават от местните власти, най-често в летния сезон, когато има повишено потребление на вода и риск от недостиг. Тези заповеди обикновено са за определен период от време и се отнасят за конкретни населени места или райони. МОСВ апелира към общините да прилагат това свое правомощие в районите, където е необходимо, с цел равномерно разпределение на територията на страната на ограничения ресурс от питейна вода в горещия сезон.

Министър Манол Генов отправя призив и към гражданите да използват животворния ресурс от питейна вода разумно и в режим на икономия само за питейни нужди и подкрепя усилията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, насочени към справяне със злоупотреби от потребителите – кражби на вода чрез незаконно включване, присъединяване към водни източници във водопроводната и довеждащата до селищата мрежа, източване на водния ресурс, без да се мерят количествата с водомерни устройства.

