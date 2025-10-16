Министър Генов потвърди подкрепата на МОСВ за Биосферен парк „Червената стена“

Министърът на околната среда и водите Манол Генов участва днес в семинар „Създаване и популяризиране на цялостен бранд на Биосферен парк „Червената стена“ в Асеновград, организиран от РИОСВ – Пловдив съвместно с Община Асеновград и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН.

Биосферен резерват „Червената стена“, който се намира на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив, е първият от четирите одобрени от ЮНЕСКО биосферни паркове в нашата страна, заедно със „Сребърна“, „Узунбуджак“ и „Централен Балкан“.

Развитието на мрежата на биосферните резервати в България и прилагането на Програма „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО бяха основните акценти в програмата на семинара. Беше представен проект „Подпомагане на устойчиво икономическо и социално развитие на Биосферен парк „Червената стена“ чрез създаване на цялостен бранд и популяризиране на природната стойност и регионалните предимства от биосферния парк“, финансиран от Програмата за участие на ЮНЕСКО.

„Целта ни е да покажем как се постига баланс между човека и природата, да осъзнаем, че благополучието на хората е неразривно свързано с опазването на природните ресурси и биоразнообразието. Биосферните паркове са жив пример за това, как този баланс може да бъде устойчиво реализиран“, каза министър Манол Генов. Той даде висока оценка за съвместните усилия и партньорството на Община Асеновград и РИОСВ – Пловдив за изпълнението на този значим проект.

Според министър Генов един биосферен резерват открива големи възможности пред местната общност. Той е платформа за сътрудничество между институции, организации и граждани за обмен на опит и знания, както и място за практически обучения и живи уроци сред природата от биолози, ученици и студенти.

„В резервата има над 300 вида защитени растения и животни, както и около 35 вида, включени в Червената книга на България. Това богатство е безценно и заслужава нашето внимание и грижа. Този резерват трябва да бъде популяризиран в цялата страна и да се превърне в привлекателна дестинация за природолюбители и туристи. Община Асеновград може да разчита на Министерството на околната среда и водите и неговите структури за подкрепа в тази посока“, каза в заключение министър Генов.

В отговор заместник-кметът на Асеновград инж. Стоян Димитров потвърди благодарността на местните хора за подкрепата към техните усилия да изградят разпознаваем облик на региона, който вдъхновява и привлича с автентичност и качество. Той подчерта, че популяризирането на биосферния парк има две основни направления – опазването на природата и едновременно с това генерирането на ползи за местните хора и бизнеса.

„Местните продукти и услуги, произведени в чиста и запазена природна среда, имат добавена стойност и носят положителен екологичен имидж не само за бизнеса, но и за общината като цяло. Това е основата, върху която ще продължим да популяризираме нашия биосферен парк и да показваме, че опазването на природата и развитието на икономиката могат да вървят ръка за ръка“, каза инж. Димитров.

В рамките на семинара бяха представени и регионалните марки на Природен парк „Русенски Лом“ и „Странджа – приключение за сетивата“ с идеята, че именно местните общности, които живеят на територията на биосферните паркове, са пазителите на това природно съкровище – носители на традициите, вкусовете, занаятите и духа на устойчивото съжителство с природата.

На 3 ноември предстои да отбележим Международния ден на биосферните паркове. Световната мрежа включва 724 биосферни парка в общо 131 държави, като над 260 милиона души живеят на тяхната територия. Общо тези обекти защитават около 5% от земната повърхност и представляват примери за хармонично съжителство между човека и природата, демонстрирайки добри практики и политики както за опазване на биологичното разнообразие и естествените екосистеми, така и за устойчивото развитие на местните общности.

България също има принос в развитието на тази световна мрежа. Отчитайки съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“, през 2017 г. са обявени 4 биосферни парка от ново поколение – „Червената стена“, „Сребърна“, „Узунбуджак“ и „Централен Балкан“.

Ефективното функциониране на биосферния парк позволява на всички заинтересовани страни (местни жители, природозащитни и неправителствени организации, учени, различни културни групи, бизнеса, местната власт и държавните институции) в сътрудничество помежду си да постигнат баланс между опазване на биоразнообразието, икономическото развитие, съхраняването на културното наследство и справедлива подялба на произтичащите ползи от управлението на територията. Широката международна известност и добър имидж на програмата „Човекът и биосферата“ привлича многобройни посетители в биосферните паркове и предизвиква засилен интерес към потребление на местни продукти.

Facebook

Twitter



Shares