Министър Генов: МОСВ затяга контрола върху замърсяването на въздуха от предприятията

РИОСВ издава предписание на „Кроношпан“ за промяна на комплексното разрешително и завишаване на изискванията при работата на оператора

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) затяга контролната дейност спрямо предприятията във Велико Търново заради множеството сигнали за замърсяване на въздуха от индустрията в града. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на брифинг след работна среща с кмета на общината Даниел Панов, областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, директора на РИОСВ – Велико Търново Станислав Станчев, народни представители от региона и общински съветници.

РИОСВ – Велико Търново днес ще връчи предписание на „Кроношпан България“ ЕООД за промяна на комплексното разрешително, с което се осъществява дейността на дружеството. Целта на актуализацията е да се завишат изискванията по отношение на нормите за допустими емисии при работата на оператора.

В срок от една седмица дружеството трябва да внесе в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) предложение за промяна в работата на инсталациите. „Ако това предписание не се изпълни, ще бъде заявено служебно отваряне на процедурата по промяна на комплексното разрешително и ще бъдат преразгледани начините и условията, по които се работи в момента“, обясни министър Генов.

Той определи проблема със замърсяването на въздуха от това производство като „тормоз“ над жителите на Велико Търново и пое ангажимент МОСВ, РИОСВ и ИАОС да изпълнят изискванията на закона във възможно най-кратки срокове, така че да се гарантира здравословна среда за живот.

„При становище от здравен орган – например Регионалната здравна инспекция, за заплаха за здравето на гражданите, може от наша страна да бъде наложена принудителна административна мярка, т.е. дейността на предприятието да бъде преустановена временно, докато не се гарантира, че няма вреда за здравето на хората“, заяви още министър Манол Генов. Той изрази позицията, че проблемът може да бъде решен съвместно с усилията на МОСВ и Министерството на здравеопазването, като се разчита на контролните функции на РИОСВ и РЗИ.

Министър Генов припомни, че е предприел смяна на ръководството на екоинспекцията преди няколко месеца именно защото е установил пропуски в контрола.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева съобщи, че до края на годината във Велико Търново ще има нова измервателна станция, която е мобилна и ще може да се поставя където е необходимо. Станцията ще покрива много по-широк кръг от показатели, проследяващи качеството на атмосферния въздух.

Днес министър Манол Генов участва и в среща за състоянието на водните ресурси в региона заедно с вицепремиера Атанас Зафиров и регионалния министър Иван Иванов. Пред медиите те категорично увериха, че режим на водата във Велико Търново няма да има, като опровергаха твърдения за предстоящи проблеми с питейно-битовото водоснабдяване на града. Министър Генов съобщи, че в момента язовир „Йовковци“ е пълен на 52% от обема си, за сравнение през 2002 г. нивото е било едва 30%.

