Министър Генов: МОСВ откри сериозни нарушения и липсващи водни обекти в кадастъра по Черноморието

МОСВ представи резултатите от проверките след наводненията в района на „Елените“ и съседните урбанизирани територии.

По разпореждане на министър Манол Генов Басейнова дирекция – Черноморски район и останалите дирекции извършиха съпоставка между кадастралните карти и плановете за управление на риска от наводнения. Установени са съществени разминавания, включително липсващи водни обекти в кадастъра.

Министър Генов посочи, че причините за бедствието са комплексни – интензивни валежи, стръмни дерета, голям водосбор и неоразмерена инфраструктура, но основният фактор е човешката намеса. Проверките не откриват налични съгласувателни документи в архивите на РИОСВ и басейновите дирекции за извършените строителни дейности.

Анализът на МОСВ отчита нарушения в 27% от проверените участъци в урбанизираните зони на Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Министърът подчерта, че проверките ще продължат в цялата страна и резултатите вече са публикувани на сайта на МОСВ.

Наводненията и проверките по Черноморието

Водещ: Какво е обобщението на тези проверки и, разбира се, какви ще бъдат последиците?

Манол Генов: Да, проверките ги направихме. Разпоредих и на „Басейнова дирекция“, специално в Черноморски район, има заповеди и за другите басейнови дирекции да свършат тези неща. Наложихме върху нашите планове за управление на риска от наводнения кадастралните карти и наистина се натъкнахме на доста неща и доста разминавания. Има някои водни обекти, които липсват в кадастралните карти. Говорили сме с министъра на регионалното развитие – ще намерим дори и ресурс от нашата оперативна програма, за да могат тези „бели петна“ в кадастралните карти по отношение на водните обекти да бъдат нанесени. В крайна сметка кадастърът прави изменение, когато някой го заяви. Той не може да се самосезира и да извърши тази дейност.

Водеща: Как така са станали тези бели петна – как са изчезнали, като ги е имало?

Манол Генов: Ами явно, когато са правени кадастралните карти, основата, на която са работили… Стана ясно, че имаме водни обекти, водни басейни, които от много години са пресъхнали. Не се вижда вода в този воден обект и първоначално…

Водеща: Но където е текло, пак ще тече, е казал народът.

Манол Генов: Да, където е текло, пак ще тече. И водата като тръгне – спиране няма.

Водеща: Именно.

Манол Генов: Има такива несъвършенства и аз мисля, че те ще бъдат преодолени. Но като цяло мога да обобщя следното: апокалипсисът, който се случи в „Елените“, е следствие на няколко комплексни причини. Едната е силните, интензивни дъждове в този район; стръмните дерета; водосборът; огромната маса вода, която се е струпала в определено време, в този момент. Но също има проблеми с инфраструктурата – неоразмерени мостове, неоразмерени водостоци. Но както казваме в околната среда – важен е антропогенният фактор.

Водещ: Да?

Манол Генов: Това е човешката дейност, която нанася вреди на околната среда. И този фактор е в основата на апокалипсиса, повтарям още веднъж, който се случи там.

Водеща: И кой е виновен?

Манол Генов: Ами ние направихме много подробни проверки какво е било съгласувано с нашите институции – съответно РИОСВ, „Басейнова дирекция“. Не открихме съгласувателни документи в нашите архиви за съгласуване на подобни действия.

Водеща: Това е престъпление.

Манол Генов: Сега, речно корито можеш да покриеш, можеш да го застроиш, но става по правила – с хидрогеоложки изчисления, с прогнози за водни оттоци при резки климатични промени, които имаме напоследък. Но не можеш да го застроиш.

Водещ: Това, което казахте – извинявайте – хвърля ли вината върху общинските власти?

Манол Генов: В крайна сметка строителните разрешения, в зависимост от категорията на строежа, ги издава главният архитект на съответната община. И отговорността също е на местните власти.

Водещ: Но трябва да се съгласуват на по-високо ниво по надлежния ред.

Манол Генов: Ами има си Закон за устройство на територията. Там е записано: първа, втора, трета категория строежи са под такъв контрол; четвърта, пета са под такъв контрол. Явно там нещата са били разделени в този обект, за да могат да се промъкнат през законодателството и за да може да се получи това съгласуване и разрешение. Но това си е работа на Министерството на регионалното развитие. Те са направили своите проверки. Доколкото знам…

Водеща: Има ли разминаване между техните проверки и вашата проверка?

Манол Генов: Не, между техните и нашите няма, защото когато се издават тези строителни разрешения, когато се проверяват, досега не съм информиран да има съгласуване от наша страна.

Водеща: Вие говорите ли с министър Иван Иванов? Той какво казва за техните проверки?

Манол Генов: Разбира се, всеки ден си говорим.

Водеща: И какво казва той?

Манол Генов: Доколкото знам, ДНСК е издала заповед за събаряне на този прословут апартхотел ли е, как са го кръстили местните власти… В строителното разрешение и в акта за приемане – не мога да кажа – но заповедта вероятно ще бъде обжалвана. Но тук видях и доста коментари след вчера, когато обявих на този брифинг. Някак си хората не вярват, че ще вървим докрай и всеки казва: „Всяко чудо за два дена“. Не. Разпоредил съм проверки във всички басейнови дирекции. Искам да благодаря и на служителите в басейновите дирекции, на регионалните инспекции, специално в Черноморски район. Виждате тази папка пред нас.

Водеща: Голяма папка носите.

Манол Генов: Голяма папка. Трябва да има още 3-4 такива за цялата страна. И там много ясно, в тези наши планове, е отбелязано – с един цвят е отбелязано речното наводнение; морски заливания; кога е имало в годините; 1000-годишна вълна; 20-годишна вълна; вид на заливане. Всичко това е публична информация. И местните власти, когато издават подобни строителни разрешения, би трябвало да погледнат тези карти.

Водеща: Тук говорим за речно заливане. Това, което е на масата, е за морско заливане.

Манол Генов: Да, с определен цвят са морските, кое е лилав, кое е речно.

Водеща: Показваме това, за да се даде ясна сметка, че има начин да се предвидят събитията, които се случиха – че там има планина, която има…

Манол Генов: Да, имаме и стръмни склонове, стръмни дерета, голям водосбор. И наистина, в тези наши планове всички тези мерки са отбелязани. Сега аз не мога да кажа, че те могат на 100% да гарантират, защото срещу природата трудно може да се борим, но когато допускаме компромиси, именно в такива ситуации виждаме какво се случва.

Проверки в други райони

Водеща: Извинявайте, още по тази тема. Тъй като казахте проверки по Черноморието – къде са другите проверки, които правите? И само да отворя една скоба – че тук главният архитект на София също започна своите проверки за такива желания за застрояване покрай реки в София и т.н. Тук има голям скандал, между другото, между кмета и главния архитект. Та, и населените места трябва ли да се огледат?

Манол Генов: Ами вижте, тези скандали са си техни. Ние не можем да бъдем арбитър за това. Но нека да погледнат именно тези карти на Дунавската дирекция, защото София е към Дунавската дирекция, има част и към Западно-Беломорската, и да видят какво пише в тях и кой кога си е позволил да заобиколи по този начин всички тези препоръки, които ги има. И казвам – това е публична информация. Даже на нашия сайт специално от тези проверки сме пуснали специален линк – който го интересува, може да се запознае с резултатите от тази проверка.

Ще има ли събаряне на незаконни сгради?

Водещ: Тъй като казахте, че ще стигнете докрай, г-н Генов, това означава ли, че ще има събаряне на незаконни сгради по Черноморието?

Манол Генов: Този въпрос ще го зададете на колегата от регионалното развитие, защото всъщност компетентността на МРРБ е там – в контрола върху строежите и прилагането на Закона за устройство на територията.

Водещ: Вие ще предоставите анализа. Проверките ви показват 27% от проверените участъци с реални нарушения – предимно в урбанизираните територии на „Свети Влас“, „Елените“, Лозенец, Царево, „Слънчев бряг“ и Варна. Къде е най-критично и рисково?

Манол Генов: Най-критично е в големите урбанизирани територии – като започнем със „Слънчев бряг“…

Водещ: Всички изредени.

Манол Генов: „Свети Влас“, „Елените“ е ясно, Царево – отделни части, Варна – има също такива констатации, които споделихме. И всичко това трябва да ни алармира, че когато се издава строително разрешение… Да, да застроим повече, да направим повече етажност – това го има. Алчността у човека в последните 2000 години не е затихнала и може повече да се е обострила в условията на пазарна икономика и в условията, в които живеем. Стремежът към печалба е голям, но когато стремежът към печалба рискува здравето и човешки животи, според мен трябва да бъде силно ограничен и да бъде недопустим.

Справедливост за пострадалите

Водеща: Аз затова ви зададох този въпрос – кой е виновен, въпреки всички условности на този въпрос. Но в крайна сметка и хората, които пострадаха, се питат това – дали ще има справедливост и за тях. Загинаха хора. Спомняме си обаче, че пък кметът на Несебър и главният архитект заплашиха, че ще си търсят правата по съдебен ред, защото се хвърля върху тях.

Манол Генов: Всеки има право да сезира съда и всеки има право на обжалване на съответните актове, които са издадени срещу него.

Безводието в Плевен и мерките за следващото лято

Водеща: Да преминем към другата важна тема, за която говорихме с вас преди месеци – в разгара на кризата с безводието в Плевенско. Сега е зима, забравихме малко за този проблем. Надявам се, че вече се справят добре там, но ще дойде пак лято. Какво правите вие сега, за да не се повтори същото?

Манол Генов: Как беше там, как е казал авторът – когато гръм удари, ехото заглъхва.

Водеща: Точно така.

Манол Генов: Ехото няма да заглъхне. И трябва да ви кажа, че новосъздаденият Борд на водите на две седмици има свои заседания. Ето, днес има заседание – ще се обсъждат мерки, поставени въпроси от ВиК оператори, от областни управители за проблеми, свързани с водоснабдяването. Но ще кажа едно: ликвидирането на безводието не е задача от днес за утре. Причините ги знаем – остарялата мрежа. Необходими са инвестиции. През следващата седмица ще имаме разговори с Европейската комисия, за да можем да увеличим финансовия ресурс – специално за интервенции във водоснабдителни мрежи, пречистване, отвеждане на води. И мисля, че ще постигнем по-добър резултат.

Какво е направено конкретно за Плевен

Водещ: Ако говорим конкретно за Плевен – какво успя да свърши властта на национално и на местно ниво? Или просто времето и дъждовете спасиха плевенчани?

Манол Генов: Дъждът и времето помогнаха, но аз мисля, че в момента се вземат достатъчно адекватни мерки. Тук е ролята на общината – тя изцяло си преформатира инвестиционната програма, приложението на бюджета. Средствата, които трябваше да получи за благоустрояване и друг вид дейности, бяха трансформирани към ВиК проекти и рехабилитация на съществуваща ВиК инфраструктура.

Водещ: Какъв процент от мрежата е подменен вече?

Манол Генов: Ами не мога да кажа. Този въпрос не е в нашата компетентност. Знаете, че принципал на ВиК операторите е ВиК холдингът, респективно Министерството на регионалното развитие. Но мерките, които са набелязани там – даже виждам няколко обявени процедури за доста големи суми, които смятам, че ще помогнат в следващия сезон на Плевен, за да може ВиК-Плевен да се справи с режима.

Голямата тема – как управляваме водните ресурси

Водеща: Като цяло, г-н министър, как управляваме водния си ресурс и водите? Защото поговорката „вода гази, жаден ходи“ важи на много места. Как управляваме реките – пълноводие, маловодие, валежи, снеготопене?

Манол Генов: Ами вижте – изведнъж от безводието минахме към наводненията. Това е характерно за ситуацията, за климатичните промени и резултатите от тези интензивни валежи. Трябва да ви кажа, че през изминалата година от началото на мандата сме били изключително рестриктивни към управлението на водите. За нас основната задача е да управляваме правилно този ресурс. Мога да ви кажа – направихме сметка: около 2 милиарда кубически метра вода сме спестили. Това са приблизително четири язовира „Искър“ като количество. Били сме рестриктивни към енергетиката, към напояването, защото приоритет е питейно-битовото водоснабдяване.

Водещ: Че то напоителни тръби има ли?

Манол Генов: Е, някъде има тръби, другаде има и канали.

Водещ: Нещо е останало там.

Манол Генов: Там инфраструктурата знаем, че от много години не е пипана, така да се каже – не е подменяна, не е рехабилитирана. Аз виждам едно добро желание в Министерството на земеделието и в „Напоителни системи“ да могат да се справят с част от проблемите, които имат, особено със загубите. Но тази година ще бъдем още по-строги. Не ги заплашвам, но искам да кажа, че ще бъдем изключително рестриктивни по отношение на разпиляването на количества вода. Ще направим преглед и на малки водноелектрически централи, които са построени из цялата страна, защото в плановете за управление на басейновите дирекции, които са стратегически документ за управление на водите, е записано, че може да не осигуряваме вода за технически цели на подобен тип съоръжения, когато има маловодие и безводие.

Водеща: Това случвало ли се е?

Манол Генов: Случвало се е, да. Случвало се е, и през тази година се е случвало, но да не правим продуктово позициониране – къде, как и кой не е получил необходимите количества, които са му необходими за бизнеса.

Водеща: Но е много важно, много е важно това. В Казанлъшко, ако не ме лъже паметта, лятото имаше едни снимки – колко е пресъхнал и т.н. За ВЕЦ-овете споменахте и в предишен наш разговор. Всичко това, което казахте до момента, ме връща на една критика, която чухме от бившия министър на околната среда и водите Емил Димитров, който каза дори, че има манипулация на данните за денонощие – какво се изписва, какво минава, какво не минава. И благодарение на… малко както Дяволът чете Евангелието – кой как чете данните, казват „Няма проблем“. А всъщност проблем има и той се крие.

Манол Генов: Ами вижте сега, на бившия колега ще му напомня, че той трябваше да се справи с един пилотен проект за точни данни по поречието на река Искър. Мога да кажа, че този проект го съживихме, рестартирахме го и сега тепърва ще надградим 12 реки с апаратура, със съответните датчици, със съответното реално измерване.

Водеща: Това е прекрасно, проектът е прекрасен.

Манол Генов: И това всичко, искам да кажа, ще го направим повече с европейски пари и малко ще е финансиран от държавния бюджет. Така че по отношение на…

Водеща: Но за данните ви питах.

Манол Генов: Данните ги получаваме от колегите от Националния институт по метеорология и хидрология. Те следят количествата, следят навсякъде водните количества, речните оттоци, нивата в язовирите. Получаваме информация също така от „Напоителни системи“ за техните съоръжения. Получаваме информация от НЕК за техните съоръжения. Говоря за язовирите – правилно мисля, че съм разбран.

Водеща: Да, точно така.

Манол Генов: Така че данни кога се получават точни – когато има точно измерване. Когато мерим на рейка на един канал водата от „Напоителни системи“, пък каналът е малко по-широк или по-тесен, или пък има наноси, и смятаме едно количество…

Водеща: Добре, няма манипулация според вас.

Манол Генов: … не мога да кажа, че ще бъде на 101% вярно. Но това са ни възможностите. Ще инвестираме в такава апаратура, ще инвестираме в такъв тип съоръжения, за да можем в реално време да следим поне големите речни басейни.

Споразумението за каскада „Арда“ и Гърция

Водеща: За да минем към другите теми – вървим към финала на нашия разговор – пропуснах ли и ако съм пропуснала, ми простете, но кажете: какво стана с решението за Арда, Гърция и т.н.? Този конфликт не знам докъде стигна.

Манол Генов: Той не е конфликт, просто е споразумение между Министерството на енергетиката и областната управа на район Източна Македония и Тракия.

Водеща: И какво е споразумението?

Манол Генов: Има споразумение между Министерството на енергетиката със съответната административна единица на територията на Република Гърция. Не сме имали никакви претенции от гръцка страна по отношение на нарушаване на това споразумение. За да успокоя хората и много други останали…

Водеща: Тоест ние продължаваме да им даваме вода, така ли?

Манол Генов: … за каскада „Арда“, които спекулираха, че даваме водата безплатно.

Водеща: Да.

Манол Генов: Не. България продаде услуга на Гърция – съхранение и регулирано подаване на вода.

Водеща: За какъв период и за колко продадохме?

Манол Генов: Споразумението е за една година – това е за напоителния сезон. Сега отново в началото на годината предполагам, че този въпрос отново ще бъде поставен и ще бъде сключен съответният протокол. Ние непрекъснато следим нивата на язовирите в каскада „Арда“, там достигат 80–90%. Ако разгледаме днес – има валежи в този район, точно там, където е водосборът на тези язовири, така че ние с каскада „Арда“ и с количествата води там тревоги нямаме. Проблемите са в Подбалкана, където, както ви казах, „Копринка“ и „Жребчево“ бавно се пълнят в момента.

Водещ: За водите…

Манол Генов: Но все пак е радостно, че притокът е по-голям от оттока.

Водещ: За водите с конкретика не говорихме – само за кражбите и за вторичните прихващания. Но освен за управлението на водите, да поговорим за управлението на държавата малко. Да кажем все пак за БСП – ситуацията, в която се намира вашата партия, след всичко случило се, след произнасянето на Конституционния съд. И може би в контекста и на бюджета. Като казваме бюджета – има второстепенни разпоредители с бюджетни средства и към вашето министерство, които са в протестна готовност. Какво можете да направите за тях? Защото бюджетът според лидера на БСП е най-социалният от 20 години насам.

Манол Генов: Сега, аз не знам кой измисли тази опорка, за да противопостави един вид труд на друг вид труд. Защото на кого свърши работа това – че в държавните служители са изсипвани едни много огромни средства? В МОСВ на мен ми е лесно, защото, ако направим една сравнителна характеристика, в МОСВ трудът е заплатен най-малко в сравнение с другите министерства.

Водеща: Защо ви е лесно тогава?

Манол Генов: Миналата година, в бюджета за 2025 г., мога да кажа, че е заслуга на министъра – успяхме да извоюваме 20% увеличение, да компенсираме донякъде изоставането в тази структура. Но бюджетът е такъв, какъвто е. Сега тази година гледам, че увеличението за административни разходи навсякъде е 5%. И мога да кажа: МОСВ има нужда от голям експертен потенциал. Ние управляваме огромни финансови ресурси. Това е програмата „Околна среда“, имаме ПУДООС, Норвежката програма за финансиране – част от нея е при нас, Швейцарската програма – част от нея е при нас. И това изисква хора с висока експертиза. Ние искаме да имаме в регионалните инспекции, в басейновите дирекции некорумпирани служители – служители, които трябва да бъдат безкомпромисни в своята работа, да не допускат всичко това, за което говорихме преди малко, и всички тези действия върху околната среда. Те са хората, които пазят природата. Но заплащането на труда, което е при тях, трудно гарантира притока на нов експертен потенциал, на млади хора.

Водеща: Колко е средната заплата?

Манол Генов: На нас ни трябват специалисти по климатология, специалисти по хидрометеорология.

Водеща: Колко получават те?

Манол Генов: Не мога да ви кажа сега конкретно колко получават.

Водеща: Малко.

Манол Генов: Получават по-малко, отколкото в другите администрации. И за мен е недопустимо това противопоставяне, което се получи – държавните служители така, пък колко са на брой, пък как да ги съкратим. А в същото време бизнесът иска административна услуга. При нас и при мен като министър редовно имаме обаждания защо се бавят преписки. Преписки се бавят, защото няма експертиза. Изключително са натоварени нашите хора, които работят в тези институции – в регионалните дирекции по околна среда, в басейновите дирекции, които са в страната.

Водещ: Тогава?

Манол Генов: И какво искаме? Искаме, от една страна, тези хора да ги унищожим като заплащане на труда, да ги принизим.

Водещ: Разбрах. И тогава как се чувства БСП в управлението, включително и с този бюджет, който се предлага и който дори министър-председателят не си хареса? На финала.

Манол Генов: Бюджетът е такъв, какъвто е възможен. БСП е в управлението. Виждаме, че минава вече една година от това и всички броят тази година – как е минала. Аз виждам, че друга алтернатива, освен тази, която я има като парламентарно мнозинство и като изпълнителна власт, не може да има. И виждам, че хората все повече се убеждават в това. БСП в тази сложна коалиция – аз предполагам, че на никой от партньорите не му е комфортно, че се намира в този тип коалиция и управлява с тези именно политически субекти, но разберете – друга алтернатива няма. И БСП в това управление е това, което може да бъде. И всички тези предсказания за преждевременната смърт на БСП, на Обединената левица са силно преувеличени и се въртят като слухове. Искам да ви кажа, че през това време ръководството на БСП беше подложено на много провокации, на много предизвикателства.

Водеща: От кого провокации?

Манол Генов: Най-различни – от опоненти, от недоброжелатели, от бивши структури, които са ръководили БСП и са били там. Но това са си нормални човешки неща и смятам, че смъртта на БСП е силно преувеличена и рано предизвестена. Така че пак ще кажа – БСП е това, което може да бъде в това управление, и мисля, че сте се убедили, че в тази коалиция и БСП е труднозаобиколим фактор. Вижда се и от бюджета, вижда се и в отношението към местните власти, вижда се във всичко това, което всеки ден ние като министри от БСП в това управление правим.

