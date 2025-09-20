Министър Генов: Да събираме отпадъците разделно още в бита

МОСВ и днес е партньор в кампанията „Да изчистим България заедно“ на бТВ

„Да събираме разделно отпадъците още когато те стават такива в бита, в дома“. Това послание отправи министърът на околната среда и водите Манол Генов в деня на кампанията „Да изчистим България заедно“, в която МОСВ отново е партньор на бТВ.

„Тази година сме наблегнали на разделното събиране на отпадъци. Посланието е към подрастващите, към младите хора – събрани разделно отпадъците са по-качествена суровина в кръговата икономика. Използвайки голямо количество от тези отпадъци в кръговата икономика, спестяваме изключително много първични ресурси за производство на определен вид опаковки“, каза още министър Манол Генов.

Той припомни, че всяка година в инициативата правим равносметка, защото е „тъжно да се хвалим в този ден колко отпадъци сме събрали – това значи, че замърсяваме повече“. И призова да се гордеем, когато сме събрали малко отпадъци. „Когато пренебрегваме природата, тя винаги ни наказва“, предупреди министър Генов.

Екипите с участниците в кампанията от МОСВ, ИАОС, ПУДООС, НДЕФ, НИМХ и РИОСВ – София и тази година бяха в Ловния парк в столицата. Министър Манол Генов се включи в почистването заедно експерти от всички структури и зам.-министрите Ренета Колева и Виктор Атанасов, главния секретар Климентина Денева и началника на кабинета Михаела Доцова. В цялата страна служители от 15-те регионални инспекции по околната среда и водите, трите национални арка и четирите басейнови дирекции излязоха сред природата, за участват в акции по почистването.

За първи път в кампанията министерството използва три различни цвята чували – жълти за пластмаса, метал и хартия, зелени за стъкло и черни за общия отпадък. В унисон с думите на министър Манол Генов на територията на Ловния парк през годините количествата събрани отпадъци намаляват, което показва добра тенденция по отношение на навиците на посетителите му и надежда за това, че е започнало изграждането на трайни навици за опазване на околната среда.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури над 40 000 чувала и 800 кутии с ръкавици, разпределени в цялата страна чрез регионалните структури на МОСВ. Бяха предоставени и 2500 ваучера за гориво за извозването на отпадъците от общините. Както всяка година, МОСВ осигури съдействие събраните количества да бъдат депонирани без такси.

