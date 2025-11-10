Министър Дилов: Основната ни цел е осигуряване на непрекъсваемост на процесите в бургаската рафинерия

Нашата основна цел и амбиция е да осигурим непрекъсваемост на процесите, в бургаската рафинерия, която осигурява 80 процента от горивата на българския пазар.

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в предаването на бТВ „Защо, господин министър“.

За нас е изключително важно на първо време тя да продължи своето функциониране, посочи Дилов. Той изтъкна, че оценката на стойността на този актив ще отнеме най-вероятно повече от 12 месеца.

Министърът Дилов обяви, че няма да има криза с горивата в България. По неговите думи са предприети абсолютно всички мерки, за да бъдат осигурени горива на българския пазар. „Колкото до цените на международния пазар, наблюдават се минимални намаления на цените на нефта, така че със сигурност не очакваме нито криза, нито значителни увеличения на цените“, заяви той.

Последните нормативни промени, свързани с фигурата на особения управител, са направени, за да може да бъде осигурена непрекъсваемост на процесите и законодателството да отговаря на определени критерии, за да може да бъде получена дерогация от санкциите срещу „Лукойл“, наложени от американската администрация, посочи още Дилов.

„Измененията в закона са съгласувани както с Европейската комисия, така и с нашите американски партньори и сега следва да бъде определена фигурата на особения управител, който се назначава от Министерския съвет“, каза икономическият министър.

По думите му Съединените щати са стратегически партньор и санкциите не са насочени нито към България, нито към Европа. „Санкциите целят прекратяване на един военен конфликт“, заяви още икономическият министър. Той посочи, че поисканата дерогация е до евентуална промяна на собствеността, а отговор на искането се очаква, след като бъде назначен особеният управител, който трябва да гарантира, че няма да отиват средства към Русия.

Министърът коментира и проектобюджета за 2026 г.Дилов посочи, че това е възможният бюджет. „Той няма как да влезе в рамката на 3-те процента дефицит, ако само увеличаваме разходите, а не увеличаваме приходите“, каза Дилов и допълни, че конкретните параметри ще бъдат обсъдени допълнително през следващата седмица. Той подчерта, че сегашният бюджет, е възможният, който спазва закона. Длъжни сме да се придържаме към изискването за 3% дефицит“, обясни министърът.

Икономическият министър посочи, че България трябва да влезе със самочувствие и увереност в еврозоната, тъй като покрива изключително консервативни критерии за присъединяване.

Според него мерките срещу необоснованото вдигане на цените работят. Той напомни, че на регулаторните органи са дадени всички инструменти за проследяване и контрол на цените на дневна база.

Министър Дилов потвърди, че военната ни индустрия е „в ренесанс“. Той посочи, че партньорството с „Райнметал“ прави България част от верига на доставки и каза, че няма притеснения за замърсяване, като отбелязва, че подобни заводи в Германия и Швейцария са в пълен унисон с оценката за въздействие върху околната среда.

Виж още във видеото https://www.btv.bg/shows/zashto-gospodin-ministar/videos/zashto-gospodin-ministar-gost-e-petar-dilov.html

