Министър Дилов и посланикът на Египет обсъдиха задълбочаване на икономическото партньорство

Фокус бе поставен върху предстоящата Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество и нови възможности за бизнес партньорства

Египет е ключов партньор за България и вярвам, че с общи усилия ще разширим икономическото си сътрудничество. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който проведе среща с Н.Пр. Надер Саад, посланик на Арабска република Египет у нас.

Двамата обсъдиха подготовката на предстоящата Българо-египетска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе в Кайро. На срещата стана ясно, че Междуправителствената комисия не е провеждана от близо шест години.

Икономическият министър и посланикът на Египет изтъкнаха, че предстоящата Втора сесия поставя ново начало в двустранния икономически диалог между двете държави, ще насърчи инвестициите, иновациите и индустриалното сътрудничество и ще даде възможност за конкретизиране на приоритетите и за открояване на нови направления.

На срещата бе обсъдено и участието на българска бизнес делегация включваща представители на различни сектори от взаимен интерес. Очаква се по време на Междуправителствената комисия да бъдат подписани два ключови документа – Меморандум за разбирателство между агенциите за малки и средни предприятия и Меморандум за партньорство между БАН и египетски институт.

Министър Дилов изрази благодарност за съдействието на Египетското посолство и подчерта значението на добрата координация за успешното провеждане двустранните инициативи.

„България и Египет споделят общ стремеж към модернизация, технологичен напредък и развитие на индустриалния и иновационния потенциал. Това ни прави естествени партньори в дългосрочен план“, посочи Дилов.

Facebook

Twitter



Shares