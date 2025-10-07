вторник, октомври 7, 2025
Последни:
България

Министър Даниел Митов се срещна с главния прокурор на Република Турция

Редактор

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с главния прокурор на Република Турция Мухсин Шентюрк.

Главният прокурор на Турция е на посещение в България във връзка с Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни. 

В хода на разговорите беше споделена високата оценка за двустранните отношения, в това число – между правоохранителните органи. Подчертан беше общият ангажимент за продължаване на добрата координация и надграждане на взаимодействието. Беше изтъкната важността на общите приоритети на съвместната работа, сред които борбата с нелегалната миграция, трафика на хора и наркотици, киберпрестъпленията, тероризма.

Министър Митов изказа благодарност към турската страна за отличното и резултатно сътрудничество в противодействието на нелегалната миграция и ефективната охрана на общата граница. 

В края на срещата министър Митов и главен прокурор Шентюрк изразиха готовност за продължаване на активния и ползотворен диалог по всички въпроси от взаимен интерес. 

В работната дискусия участваха и.ф. главният прокурор на Република България Борислав Сарафов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

Интересно от мрежата

Вижте още

Зам.-министър Капитанов: Близо 80% от обезщетенията за измръзвания по овошките ще бъдат изплатени до края на седмицата

Редактор

Зам.-министър Лазарова откри нов STEM център в природо-математическа гимназия „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград

Редактор

Министър Генов: Да събираме отпадъците разделно още в бита

Редактор

Pin It on Pinterest