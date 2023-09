Министър Цеков: Благодаря на българските архитекти, че творят изкуство и създават отпечатък в историята

Регионалният министър и председателят на КАБ отличиха победителя в конкурса „Български архитектурни награди 2023“

„Архитектурното изкуство дефинира цивилизационното ни развитие. Пожелавам ви да творите произведения на архитектурата, които да говорят за нашето съвремие и да останат дълговечни паметници на креативния дух на българския архитект“. С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков се обърна към гостите на петото издание на конкурса „Български архитектурни награди 2023“. Той благодари на българските архитекти, че творят изкуство и оставят своя отпечатък в историята.

Министър Цеков заедно с председателя на КАБ арх. Владимир Милков връчи голямата награда на I/O архитекти (Вяра Желязкова и Георги Кътов) за проекта DOT.Sofia. Новата сграда е издигната в района на Женския пазар в София, като мястото съчетава съвременна архитектура и арт колекция.

По време на церемонията специални отличия получиха общо четири проекта, а с награда за цялостно творчество беше отличен арх. Стефан Стайнов, който иманад 45-годишна професионална дейност в областта на териториалното устройство и градоустройството.

Награда за социален принос и успешно представяне на Венецианско архитектурно биенале 2023 получи екипът на POV architects за проекта „Education Is the Movement From Darkness to Light“, с който страната ни участва в световния форум.

Отличените в конкурса проекти са номинирани за европейските награди за съвременна архитектура „Мис ван дер Рое“. Те са оценени от 5-членно международно жури със значителни постижения в портфолиото си. Негов председател беше арх. Франсоа Валентини.

В конкурса участваха близо 30 проекта, 18 от които бяха номинирани в първия етап и получиха правото да бъдат представени на церемонията вчера пред журито.

Събитието се организира от Камарата на архитектите в България, под патронажа на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Снимки: Иво Орешков

Facebook

Twitter



Shares