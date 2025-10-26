Министър Боршош и кметът на Елена обсъдиха развитието на устойчив туризъм в региона

Свързаността, инфраструктурата и наличието на квалифицирана работна ръка са трите ключови фактора за развитието на туризма в общините.

Това бяха темите, обсъдени по време на срещата между министъра на туризма Мирослав Боршош и кмета на град Елена Дилян Млъзев, която се проведе в сградата на общината в навечерието на Празника на Еленския Бут.

В рамките на разговора бяха обсъдени възможностите за по-добра интеграция на Елена в националната рекламна стратегия, както и възможностите за подкрепа от страна на държавата за реализация на редица местни проекти.

“Заедно можем да превърнем Елена в устойчив пример за балансирано развитие между култура, природа и предприемачество“, каза министър Мирослав Боршош по време на срещата.

Кметът Дилян Млъзев подчерта, че общината разполага с добра туристическа база от над 2 900 легла, като основният поток от посетители идва по време на празници и през уикендите. В града се организират фестивали, културни събития и пленери, които допринасят за високата посещаемост, а Празникът на Еленския бут остава емблематично събитие, събиращо хиляди гости.

„Елена има огромен потенциал – не само като място за отдих, но и като център за културен, събитиен и конферентен туризъм. Нашите проекти, сред които създаването на конферентен център в сградата на старото училище, изграждането на посетителски център на мястото на бившата гара, както и реставрацията на Конака – емблематична историческа сграда в града, са част от визията за модерна, но автентична Елена. Разчитаме на Министерството на туризма като стратегически партньор за тяхната реализация“, заяви кметът Дилян Млъзев.

В хода на срещата беше обсъдена и необходимостта от по-ефективен контрол върху некатегоризираните туристически обекти на територията на общината, подобряването на системата за регистрация и на събираемостта на туристическия данък.

Министър Боршош увери, че Министерството на туризма ще включи Елена в националните рекламни кампании и ще популяризира бъдещи маршрути, създадени в партньорство между общините в региона.

Facebook

Twitter



Shares