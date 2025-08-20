Министър Бачев връчи грамота на колекционера на стари български килими от Нидерландия Якоб ван Бейлен
Министърът на културата Мариан Бачев връчи грамота на колекционера на стари български килими от Нидерландия Якоб ван Бейлен.
Наградата е за неговия изключителен принос в опазването и популяризирането на българската култура и изкуство, в утвърждаването на националната идентичност и в развитието на международния диалог.
От години Якоб ван Бейлен събира и съхранява стари български килими от различни периоди и региони на страната ни. Най-старият в неговата колекция датира от края на XVII век. Днес богатата му сбирка наброява близо 800 експоната, които представят в цялото си многообразие традицията и красотата на българското килимарско изкуство.
По време на срещата в Министерството на културата министър Мариан Бачев и заместник-министър доц. д-р Тодор Чобанов обсъдиха с нидерландския колекционер идеята за създаване на Музей на българските килими и конкретните стъпки за реализиране на този амбициозен проект.
„Създаването на подобен музей със сигурност ще насърчи културния туризъм и ще се превърне стимул за развитие на регионите. Така ще съхраним по достоен начин за поколенията едно от най-ценните богатства на българското нематериално културно наследство, каквото е килимарството“, подчерта министър Бачев.
Той благодари на Якоб ван Бейлен за отношението му към българското културно наследство и изказа признателност за положените от него усилия за популяризирането му по света.