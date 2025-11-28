Министър Бачев участва в заседанието на Съвета на ЕС във формат „Образование, младеж, култура и спорт” в Брюксел

В рамките на заседанието днес бяха одобрени Заключения на Съвета относно стратегическата роля на културата, културното наследство и аудиовизуалните произведения за отстояване на европейските ценности и демократичната устойчивост.

По време заседанието бяха приети Заключения на Председателството относно достъпа до надеждни новини като част от Европейския щит за демокрация. „Споделяме виждането, че достъпът до надеждни новини е основна предпоставка за функционирането на европейските демокрации и в този контекст осъзнаваме важната роля на обществените и новинарските медии, отчитайки множеството предизвикателства, пред които традиционните информационни медии са изправени“, посочи министър Бачев в изказването си, с което страната ни подкрепя предложения текст на Заключенията.

Министрите, отговарящи за културата, аудиовизията и медиите, разгледаха доклад за напредъка по предложението за Регламент за Програма „AgoraEU“. Еврокомисарят за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф подчерта, че Европейската комисия е осигурила солидна основа за началото на дискусията, като изрази увереност, че положителният дух на сътрудничество ще продължи и по време на предстоящото Кипърско председателство на Съвета на ЕС. Микалеф отбеляза, че „AgoraEU“ представлява ясен отговор на новите предизвикателства пред културата, медиите, демокрацията и ценностите в Европейския съюз и е програма, ориентирана към бъдещето.

Министър Бачев заяви пред колегите си министри, че за страната ни е важно „AgoraEU“ да осигури необходимата подкрепа за всякакви по размер и географско местоположение организации, достигайки равнопоставено до кандидати, публики и граждани, включително и в по-малките населени места. Министърът на културата също така отбеляза, че текстовете в доклада дават добра основа, на база на която страната ни очаква да се осигури последователност, предвидимост, яснота и отчетност по отношение на изпълнението на Програмата, най-вече чрез гарантиране участието на държавите членки в рамките на програмния комитет. Множеството държави членки, сред които и България, подчертаха като особено важни програмния комитет, както и подкрепата за информационните бюра, действащи в полза на потенциалните кандидати в съответните държави членки.

Програмата „AgoraEU“ представлява новата многогодишна рамка на Европейския съюз за подкрепа на културата, медиите и гражданското участие за периода 2028–2034 г. Тя обединява досегашните инициативи в единна, по-ефективна структура, насочена към укрепване на демократичните ценности, медийната независимост, културното многообразие и устойчивото развитие на творческите и гражданските общности в Европа.

По време на заседанието министрите разгледаха и новия стратегически инструмент, предложен от Европейската комисия в полза на културата, наречен „Културен компас“.

Културният компас е основан на стратегическа визия, в която Европа застава зад културата и културата „стои“ за Европа и има за цел да се възползва оптимално от потенциала на културата за индивидите, обществата и териториите, като гарантира, че културата е централна за европейското единство, многообразие и постижения. За изпълнение на амбициите и политическите отговорности по отношение на „Компаса“ Европейската комисия предлага проект на междуинституционална съвместна Декларация между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията. Министър Бачев изрази подкрепа на страната ни за „Културния компас“.

Българският министър на културата направи кратки изявления и по други въпроси от дневния ред на заседанието, включително в раздел „Разни“ – „Европеизацията на канала Арте“ и „Културната свобода в Европа“.

В рамките на събитието министър Бачев разговаря с комисаря за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф и с колегите си министри на културата от Испания, Румъния, Дания и Кипър. Заедно с министъра на културата Ернест Уртасун обсъдиха възможността за разкриване на реципрочен принцип на Български културен институт в Испания, като г-н Уртасун се ангажира да съдейства лично в процеса и да провери процедурите, които трябва да се следват. На румънския министър на културата Андраш Деметер министър Бачев благодари за отправената покана България да бъде страна на фокус на панаира на книгата в Букурещ, като потвърди участието ни. На датския си колега Якоб Енгел-Шмит министър Бачев благодари за добрата работа по председателството на Съвета на ЕС, а на колежката си от Кипър – заместник-министър Василики Касианиду, пожела успех на Кипърското председателство, което предстои в първата половина на 2026 г.

В рамките на еднодневното си посещение в Брюксел министър Бачев ще проведе работна среща в сградата на ЕП в Брюксел и с българския евродепутат Ивайло Вълчев от партията на Европейските консерватори и реформисти, който е член на Комисията по култура и образование.

