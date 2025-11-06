Министър Бачев проведе среща с новоизбрания генерален директор на ЮНЕСКО

Министърът на културата Мариан Бачев проведе в Самарканд опознавателна среща с новоизбрания генерален директор на ЮНЕСКО – д-р Халед Ел-Енани, който от 15 ноември ще встъпи официално в четиригодишен мандат начело на световната организация.

Изборът на д-р Ел-Енани бе оповестен днес, по време на специално заседание в рамките на 43-тата сесия на Генералната конференция на световната организация.

По време на разговора, в който участва и заместник-министър Тодор Чобанов – Todor Chobanov, министър Бачев поздрави д-р Ел-Енани и изрази готовността на България да продължи активното си партньорство с ЮНЕСКО, подчертавайки общия ангажимент за опазване на културното наследство и насърчаване на междукултурния диалог. Министър Бачев увери д-р Ел-Енани, че е добре дошъл да посети България, като изтъкна, че страната ни би била щастлива да го приеме и да задълбочи сътрудничеството в рамките на бъдещи съвместни инициативи под егидата на ЮНЕСКО.

Българският министър на културата се срещна и с досегашния генерален Директор на ЮНЕСКО г-жа Одре Азуле, на която благодари за отдаденото ѝ лидерство през последните осем години и за значимата подкрепа, оказана на България по време на председателството ни на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство, проведена през юли тази година в Париж.

„ЮНЕСКО продължава да бъде основен стълб на мултилатерализма, диалога и международното сътрудничество“, подчерта министър Бачев в своето национално изказване пред форума по-рано.

Акцент в речта на българския министър на културата бе и инициативата за създаване на регионален център за подводна археология за Черноморския регион под егидата на ЮНЕСКО, който да укрепи регионалното и международното сътрудничество в изследването и опазването на подводното културно наследство.

43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО продължава до 13 ноември 2025 г. в Самарканд и определя политиките, приоритетите и бюджета на организацията за следващите години.

