Министър Бачев проведе работна среща с проф. Роберт Домзал

Министърът на културата Мариан Бачев проведе днес работна среща с проф. Роберт Домзал (Полша), председател на Научно-техническия консултативен орган на ЮНЕСКО – STAB UNESCO.

В срещата в Министерството на културата участваха още зам.-министър доц. д-р Тодор Чобанов Todor Chobanov и д-р Калин Димитров, подводен археолог от Центъра за подводна археология Centre for Underwater Archaeology в Созопол и член на STAB.

Посещението е част от съвместната мисия на STAB и ИКОМОС, с участието на експерти от Полша, Великобритания и Мароко, във връзка с опазването и управлението на подводните компоненти по Черноморието. Съвместната мисия е по препоръка на Комитета за световно наследство и е одобрена от Бюрото на Конвенцията за подводно наследство към ЮНЕСКО. Това е една от последните стъпки по кандидатурата на Центъра за подводна археология, който очаква да получи статут от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, за да се превърне в регионален център за подводна археология за целия черноморски регион.

В началото на срещата двете страни изразиха висока оценка за дългогодишното и ползотворно сътрудничество в контекста на изследванията и опазването на подводните компоненти на обекта на световното културно наследство „Старинен град Несебър“. Акцент бе поставен върху факта, че България е втората държава в света и първата в Европа, която ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното наследство.

Министър Бачев подчерта значението на интегрирания подход между наука, култура и изкуство като инструмент за модерното опазване и съхраняване на свидетелствата на човешката цивилизация, скрити под водите на Черно море.

Проф. Домзал изрази удовлетворение от професионалното ниво и научния капацитет на българския екип, като препотвърди и гарантира, че Центърът за подводна археология в България е сред приоритетните партньори на STAB и ще продължи да получава експертна и методическа подкрепа. Той даде пример с подобни подводни центрове в Задар(Хърватия) и Неапол(Италия) , като определи нашия екип като най-добрия в региона ни. В рамките на срещата бяха обсъдени и иновативни концепции за създаване на високотехнологичен и интерактивен музей, който да представя на широката публика богатството на подводното културно наследство. Това би привлякло множество туристи от цял свят и би допълнило популяризирането на Несебър и Созопол като центрове на подводната археология. Заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов отбеляза, че още през 2017 г., когато са били планирани първите инициативи в областта на подводната археология, никой не е очаквал, че за сравнително кратък период България ще се превърне в регионален лидер и международен пример за прилагане на добри практики в опазването на подводното културно наследство.

Мисията на експертите от STAB ще може да се запознае с дейността на Центъра за подводна археология, чиято трансформация в институт под егидата на ЮНЕСКО предстои в близките месеци. Членовете на мисията ще могат да се срещнат и с участниците в международния семинар по подводно наследство, който ЦПА организира в рамките на Програмата за участие на ЮНЕСКО.

Предвижда се и еднодневно посещение в базата на ЦПА в Созопол и запознаване с научно-изследователското оборудване.

Осъществяването на мисията е възможно благодарение на активното сътрудничество между Министерство на културата, Община Несебър, българската делегация към ЮНЕСКО, Националната комисия за ЮНЕСКО и Центъра за подводна археология.

