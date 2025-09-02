Министър Бачев: Поради занижения контрол от МК през годините, се е стигнало до ситуацията в плевенския театър, но ще направим всичко възможно да стабилизираме цялата театрална система!

Министърът на културата Министър Бачев се срещна с екипа на Драматично-куклен театър “Иван Радоев”.

Министър Бачев пристигна в Плевен в началото на новия театрален сезон, за да пожелае успех на екипа на Драматично-куклен театър “Иван Радоев”.

По време на срещата със състава на театъра, на която присъстваха ресорният заместник-министър на културата Георги Султанов и директорът на дирекция “Сценични изкуства и художествено образование” доц. д-р Екатерина Кънчева, министър Бачев каза: „Искаме да сте спокойни, няма да бъдете изоставени и докато аз съм на тази длъжност нито един театър няма да бъде изоставен.“

Министър Бачев сподели още, че поради занижения контрол от страна на министерството на културата през годините, се е стигнало до ситуация като тази в плевенския театър, но ще направи всичко възможно да стабилизира цялата театрална система.

Напомняме, че във връзка с установени нарушения и неизпълнение на служебните задължения, на 21 юли 2025 г. министър Бачев освободи директора на театъра Димитър Митев. Случаят бе предаден на компетентните органи в града, които ще предприемат последващи действия, а за временно изпълняващ длъжността “директор” на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” до обявяване на конкурс бе назначен режисьорът Богдан Петканин.

По време на срещата Петканин информира екипа, че за месец юни театърът е на минус 1 800 000 лева и се ангажира, че в периода, в който ще изпълнява длъжността “директор”, ще направи всичко възможно театърът да влезе във функцията на репертоарен театър – политика, която не е изпълнявана в последните години.

Министър Мариан Бачев и заместник-министър Георги Султанов увериха екипа на Драматично-куклен театър “Иван Радоев”, че са отделени средства и за оздравителни ремонти на голямата сцена на театъра, за да се осигури абсолютната сигурност и безопасност на всички, които работят на тази сцена, както и че екипът в министерство на културата ще направи всичко възможно тази институция да спре да работи като бизнес организация, а да се върне към функцията си на театър, който да обслужва града и региона.

В Плевен министър Бачев и неговият екип проведоха работна среща и с директора на Плевенската филхармония Любомир Дяковски.

