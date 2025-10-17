Министър Бачев подкрепи еврокомисаря Глен Микалеф за инициативата „Културен компас“

Министърът на културата Мариан Бачев проведе работна среща днес с Европейския комисар по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта, г-н Глен Микалеф.

В състава на делегацията, водена от г-н Микалеф, бе и г-жа Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. В разговорите от българска страна участваха заместник-министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Ашот Казарян.

Сред обсъдените теми бяха Програмата „AgoraEU“, чрез която ще се насочи подкрепата за културния, аудиовизуалния и медиен сектор за периода 2028-2034 г. и предстоящата инициатива „Културен компас“.

Министър Бачев припомни, че България беше сред страните, които силно подкрепиха продължаването и засилването на специализираната подкрепа за културата в ЕС (настоящата програма „Творческа Европа“), съобразена с необходимостите на сектора, в рамките на отделен и специален финансов инструмент със собствен бюджет, който ще продължи да бъде от пряка полза за културни дейци от различен мащаб и географско местоположение. Той подчерта, че бихме приветствали интегрирането на приоритетите, свързани с културата, в други инструменти за финансиране в следващата многогодишна финансова рамка, за да се осигури още по-голяма подкрепа за сектора на нивото на Европейския съюз.

Комисар Микалеф сподели очакванията си за Културния компас – незаконодателната инициатива на Европейската комисия, която има за цел да оформи стратегически подход за културата на нивото на ЕС и да изтъкне ролята на културата в други сектори и политики. Компасът следва да определи ключовите принципи за културно сътрудничество и разработване на политики на нивото на Съюза и да предостави посока за бъдещи дейности и инициативи в областта на културата, включително с цел позициониране на културата по-категорично в ядрото на политиките на Съюза. Една от целите на комисар Микалеф е и опростяването на процедурите така че административната тежест да бъде максимално облекчена.

Министър Бачев представи пред екипа на комисар Микалеф и една от ключовите национални инициативи с висока добавена стойност и потенциал за развитие на ниво Европейски съюз, насочени към опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Той посочи, че през последното десетилетие България инвестира значителни ресурси в изследването, съхранението и представянето на подводното културно наследство, а сред приоритетите на Министерството е изграждането на устойчива екосистема за научни изследвания, културен туризъм и съвременна интерпретация на наследството на Черно море чрез проекта за създаване на Черноморски център за култура, изкуство и наука, като се трансформира бившата военноморска база на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол.

Зам.-министър Чобанов посочи, че България вижда в този Център основа за засилено регионално и европейско сътрудничество в областта на изследването, опазването и общественото ангажиране с подводното наследство – чрез съвместни проекти, обмен на знания, дигитализация, валоризация и устойчиво развитие на морската култура.

Комисар Микалеф заяви, че би се запознал с информацията за проекта, като оцени усилията на Министерството на културата темата за опазването на подводното културно наследство да заеме по-видимо място в европейския дневен ред, включително чрез съвместни инициативи по програмата „Творческа Европа“ и нейната бъдеща наследница „AgoraEU“.

Вчера еврокомисар Микалеф се включи в церемонията по обявяване на номинациите за наградите „Music Moves Europe“ в рамките на конференцията SoAlive Music Conference & Festival, която се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата. В рамките на конференцията днес Глен Микалеф участва в дискусията, посветена на „Културния компас“ за Европа, както и в специална сесия за културната политика и развитието на музикалния бизнес в Европа.

Facebook

Twitter



Shares