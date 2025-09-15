Министър Бачев откри юбилейната 50-та учебна година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства

Откриването на новата учебна 2025/2026 година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив премина под знака на бурни емоции, весело настроение и трепетни вълнения. През настоящата година, Гимназията чества своя 50-годишен юбилей, на който са посветени всички прояви от богатата програма от изложби, пленери, представления, конкурси, дни на отворени врати и др., организирани и с участието на талантливите настоящи и бивши.възпитаници от всички специалности.

Сред гостите на първия учебен ден бяха министърът на културата Мариан Бачев, заместник-кметът по „Култура, археология и туризъм“ на община Пловдив Пламен Панов и общинският съветник Иван Пенков, член на постоянната комисия по „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения” в Общински съвет – Пловдив.

По традиция празникът започна с химна на Р България, химна на Пловдив и музикално-артистична програма, изпълнена от сборна формация от ученици. Поздрав от името на дванадесетокласниците към осмокласниците отправи Радост Костадинова, ученичка от 12Б клас. Пръв от гостите на празника, поздрав отправи министърът на културата Мариан Бачев, който преди началото разгледа училищните кабинети и ателиета, придружаван от директора Николай Томов.

„Изключително благодаря, че съм тук сред вас. Никога не съм идвал в това училище, знам за съществуването му, но сега в навечерието на 50 – годишния му юбилей разбирам защо е толкова специално това място. Защото тук се раждат нещата, които за нас, актьорите, са от изключителна важност и за да се чувстваме комфортно на сцената, без вашия талант и всеотдайност, това не би било възможно“, отбеляза министър Бачев. Като актьор по професия, той отправи и съвет към младежите, важен за всички творци.

„ С навлизането на изкуственият интелект, знам, че всички вие ще се възползвате от това преимущество на 21 век (в помощ на курсови и дипломни работи и др.), но имайте предвид, че изкуственият интелект ще ви дава възможности, но няма да ви дава вдъхновение. Талантът ви е този, който ще надгражда изкуствения интелект, за да може един ден вашето изкуство да бъде уникално, а не унифицирано с това на всички останали. Желая ви дръзновение и докато работите по проектите си, никога да не се задоволявате с „Може и така.“. Винаги да започвате с „Така не може, трябва да е както аз го чувствам и както професионалното ниво би изискало. На добър час! Бъдете вдъхновени!“, каза още министър Бачев.

Поздрав към учениците отправи и заместник-кметът по култура Пламен Панов.

„Много съм щастлив, че за шеста поредна година имам възможността да бъда тук и макар да не съм учил в това училище, се чувствам част от неговото семейство. Тази година е специална за осмокласниците и за гимназията, не само защото поставяме началото на период за нови знания и творчески търсения, но и защото отбелязваме 50-годишнината на гимназията. Поглеждайки назад към историята на това училище, виждаме безброй талантливи артисти и творци, които са тръгнали оттук и са оставили своята следа в културния живот на Пловдив и България. Това е наследство, с което всички вие трябва да се гордеете. Националната гимназия за сценични и екранни изкуства е място, където младите хора могат да развият своите таланти и да се подготвят за бъдеще в сферата на изкуството. Тук вие не само ще учите, но и ще творите, ще се вдъхновявате и ще се подкрепяте един друг. Продължавайте да се трудите и не забравяйте, че се намирате в едно наистина специално място. Нека тази година бъде началото на нещо голямо за всеки един от вас. На добър час и успешна учебна година!“, каза в приветствието си Пламен Панов.

Топъл поздрав за първия учебен ден отправи и директорът на училището Николай Томов, който е бивш възпитаник на гимназията и дългогодишен преподавател в нея. Той подчерта, че половин век е „и много и малко време“, но е забележително, че днешните 12-то класници завършват този половин век история, а осмокласниците, за които този ден е най-вълнуващ, започват да пишат втората половина.“ Нека да бъдем здрави, усмихнати и да можем винаги да вървим с гордо с изправена глава и да летим с разперени криле“, пожела Николай Томов. По традиция той връчи и годишната награда „Ученик на годината“, която се присъжда за отличен успех, участие в многобройни национални и международни конкурси и завоюване на призови места, както и за издигане на имиджа на гимназията. Неин носител тази година стана Калина Кильовска, специалност „Художествено осветление“, с класен ръководител Станила Воденичарова.

Facebook

Twitter



Shares