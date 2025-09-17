Министър Бачев откри вчера вечерта във Варна 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза”

Това е един от най-ярките и значими кинофоруми в културния календар на страната ни, който Министерството на културата има честта да подкрепя” – сподели в приветствието си министър Бачев по време на официалното откриване, на което присъстваха г-жа Андрияна Андреева – областен управител на Варна, зам.-кмета Павел Попов и г-н Петър Тодоров – директор на Националния филмов център – основен организатор на събитието, както и творческият директор на фестивала Александър Донев.

Министърът на културата сподели задоволството си, че Варна отново ще се превърне в сцена, на която ще оживеят историите, мечтите и търсенията на българските кинотворци. „Радостно е, че тази година фестивалът не само представя най-новите постижения в националното ни кино, но и подчертава важността на международния диалог и сътрудничество. Присъствието на изявени творци от различни държави в състава на журитата, наред с изявени родни имена, е ясен знак, че българското кино е активен участник на световната сцена. Нещо повече – задава посоки и очертава тенденции”, посочи в изказването си Мариан Бачев.

Специален акцент по време на откриването на фестивала „Златна роза” тази вечер бе 80-годишнината на легендарния Руси Чанев – творец с принос към няколко поколения в българското кино и театър.

„Позволете ми от тази висока трибуна да поздравя още веднъж Руси Чанев и да му връча от името на Министерството на културата сребърен медальон с изображението на Рилския манастир. По примера на св. Иван Рилски Чудотворец, пазител на българския дух и закрилник на народа, Руси Чанев, със своето вдъхновяващо присъствие на сцената и екрана, със силата на словото и таланта си, е пазител на паметта и достойнството на българската култура – от участието си в емблематични постановки, като „Хъшове“, до адаптацията на „Под игото“ за българските деца, от емблематични филмови образи, до духовния урок за поколения зрители.

За голямата награда в тазгодишното издание на Фестивала „Златна роза” ще се състезават 16 пълнометражни, 18 късометражни филма и 2 сериала, а още около 20 филма ще намерят място в извънконкурсната програма и различни специални събития.

Официалното начало на фестивала бе поставено с филма „Любоф” на режисьора Ивайло Христов.

Министър Мариан Бачев поздрави организаторите от Националния филмов център, партньорите и всички, които с усилия и любов към Седмото изкуство са направили възможен този празник. Той пожела на участниците успех и заслужено признание, а на публиката – вълнуващи филмови преживявания и радост от срещата с творбите на големия екран.

Снимки: Елица Матеева, Емил Калинов



