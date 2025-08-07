Министър Бачев: Най-искрени поздравления към всички, които работиха по реставрацията на втората статуя от Хераклея Синтика!

Най-искрени поздравления и огромна благодарност към всички, които неуморно работиха по реставрацията на поредния шедьовър на античната цивилизация – втората статуя от Хераклея Синтика!

От името на министъра на културата Мариан Бачев и от името на целия ни екип поднасям нашите най-искрени поздравления и огромна благодарност на всички, които неуморно, ден след ден, работиха върху този шедьовър на античната цивилизация. Предмет, който би могъл да краси най-представителните пространства на всеки един световен музей. Един несъмнен шедьовър, ярко свидетелстващ за огромното значение на българските земи в древността. Това каза зам.-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов на представянето на реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика вчера вечерта в Националния археологически институт с музей-БАН (НАИМ-БАН).

Археологията не е само професия, занимание и поминък, тя е мисия. И с чест, и достойнство българските археолози вече много десетилетия носят знамето на науката напред, въпреки всички трудности и предизвикателство, допълни още зам.-министър Todor Chobanov.

Той отбеляза, че Министерството на културата и занапред ще прави всичко възможно, за да подкрепя работата на археолозите, защото „по този начин ние връщаме блясъка на древността в наши дни, формираме нашата идентичност, организираме българската култура“.

На представянето в НАИМ-БАН премиерът Росен Желязков каза, че правителството ще продължи да подкрепя археологическите дейности и да осигурява целенасочено финансиране.

