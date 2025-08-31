Министър Бачев: „Аполония“ е не просто фестивал, а ценна национална институция!

Министърът на културата Marian Bachev присъства вчера вечерта на официалното откриване на 41-то издание на Празници на изкуствата Аполония/Apollonoa festival of Arts – културното събитие, което вече повече от четири десетилетия превръща Созопол в духовна столица на България, в дом на свободния творчески дух и в сцена за среща на традицията с новото време.

Министерството на културата винаги е вярвало, че „Аполония“ е не просто фестивал, а ценна национална институция. Съвсем логично и тази година културното министерство е сред основните партньори и финансови поддръжници на празниците на изкуствата.

В своето приветствие министърът на културата Мариан Бачев сподели, че това е инвестиция не само в изкуството, но и в бъдещето, защото културата е онова, което създава идентичност, самочувствие и обединява обществото.

Министър Бачев благодари на организаторите, на партньорите, на всички участници и най-вече на публиката, без която нито един празник на духа не би бил пълен.

Той пожела „Аполония 2025“ да бъде ярка, вълнуваща и незабравима, а дните, които предстоят, да донесат вдъхновение, радост и вяра, че културната България, България на културните хора, е жива и силна.

