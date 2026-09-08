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Министър Абровски: Важно е научните изследвания в подкрепа на секторите на животновъдството и протеините да бъдат ориентирани към намаляване на производствените разходи и зависимостта от външни ресурси

Иван Златанов

„Важно е научните изследвания в подкрепа на секторите на животновъдството и протеините да бъдат ориентирани към намаляване на производствените разходи и зависимостта от външни ресурси, по-ефективно използване на фуражите, водата и енергията, както и към подобряване на продуктивността и здравния статус на животните“. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в свое изказване по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се провежда в Дъблин, Ирландия. 

Той посочи, че при научните изследвания и иновациите усилията следва да бъдат насочени не само към разработването на нови технологии, но и към изграждането на местна научна инфраструктура и капацитет.  „Особено важно е развитието на местни и алтернативни източници на протеини, което би намалило зависимостта на ЕС от вносни фуражни суровини, както и от колебанията на международните пазари“, аргументира се  земеделският министър. По думите му насочването на подкрепа към практически приложими решения може да разшири производствения потенциал на стопанствата, да подобри условията на труд и да допринесе за постигането на екологичните цели на Общността.

В отговор на въпрос как ЕС и държавите членки могат най-добре да подкрепят земеделските производители, особено по-малките, при приемането на нови технологии и иновативни практики, министър Абровски заяви, че на ниво ЕС е необходимо да бъде осигурен достатъчен финансов ресурс, който да дава реална възможност на земеделските производители да прилагат новите технологични и иновативни решения. Той подчерта необходимостта да се подобри достъпът на по-малките производители до финансиране, тъй като те срещат най-големи трудности.

„Публичната подкрепа трябва да обхваща целия процес на внедряване на новите технологии и иновативните практики в стопанствата, например от информирането и оценката на потребностите до инвестирането, обучението и последващата техническа помощ“, каза земеделският министър. Той отбеляза, че от съществено значение е укрепването на системите за знания и иновации в селското стопанство и осигуряването на достъпни, независими и практически ориентирани консултантски услуги. По думите му стопаните следва да разполагат с информация не само за техническите характеристики на отделните решения, но и за очакваните разходи, икономическите ползи, срока на възвръщаемост и приложимостта им спрямо конкретния тип и размер на стопанството.

„Държавите членки трябва да имат възможност да предоставят подкрепа, съобразена с местните условия и спецификата на отделните стопанства. Необходимо е европейските инициативи да бъдат придружени от ясна бюджетна перспектива и средносрочен план за внедряване. Целта е да се осигури реално достигане на иновациите до земеделските производители“, каза в заключение министърът.

В рамките на Неформалното заседание министър Абровски проведе среща с министрите на земеделието на Румъния, Гърция и Кипър – Барна Танцош, Маргаритис Скинас и Кристос Сенекис. Те разговаряха за проблемите, пред които са изправени животновъдите заради различните заболявания по животните.

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