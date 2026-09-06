Министър Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Дъблин

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе от 6 до 8 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Основната тема на срещата ще бъде „Стратегия за животновъдството и План на ЕС за протеините (Изследвания и иновации)“. На него се очаква министрите да обсъдят ролята на научните изследвания и иновациите за устойчивото му развитие и повишаване на конкурентоспособността на сектора. Възможностите за подкрепа на земеделските производители във връзка с внедряването на нови технологии и иновативни практики, също ще бъде предмет на дискусия от участниците.