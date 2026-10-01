Министър Абровски: Българското земеделие има нужда от възпитаниците на Аграрен университет- Пловдив

Българското земеделие има нужда от възпитаниците на Аграрния университет – Пловдив. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при тържественото откриване на новата академична година във висшето училище.

Той приветства ръководството, преподавателите и студентите и подчерта значението на университета като място, в което вече десетилетия се срещат знанието, науката и практиката. „Днес тук започва нов етап за едно ново поколение млади хора, които ще имат своята роля в развитието на българското земеделие“, изтъкна министър Абровски. По думите му изборът на аграрното образование носи със себе си не само професия, но и възможност за реален принос към развитието на един от ключовите сектори за страната.

Над 450 първокурсници прекрачват прага на Аграрния университет тази година, за да направят първите си стъпки по пътя към професионалната реализация. Земеделският министър отбеляза, че сред най-търсените специалности са „Агрономство“, „Растителна защита“, „Лозаро-градинарство и биологично производство“, „Зооинженерство“, както и направленията, свързани с аграрния туризъм и икономиката. „Това е добър знак, защото българското земеделие има нужда от подготвени хора – не само от добри специалисти на полето, но и от такива, които умеят да използват технологии, да управляват и да намират нови решения“, посочи Пламен Абровски.

Сред официални гости на откриването бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, кметът на града Костадин Димитров, изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните проф. Светла Янчева и др.

В рамките на посещението си в Пловдив министър Абровски коментира пред медии и актуалните предизвикателства пред лозаро-винарския сектор. Той подчерта, че държавата ще използва всички инструменти, които законът позволява, за да им бъде оказана необходимата подкрепа. „Необходимо е да решим проблемите с окрупняването и пазарите, защото само с предоставяне на средства при възникнал проблем няма да променим ситуацията“,категоричен бе той. По думите му една от основните цели е българските производители на грозде да станат по-атрактивни партньори за българските винопроизводители, като едновременно с това се работи за повишаване на културата на потребление и за по-широкото му присъствие на пазара.