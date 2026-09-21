Михаела Доцова: Опазването на уникалната природа на България зависи от нас

Председателят на Народното събрание откри академичната 2026/2027 година в Лесотехническия университет

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че опазването на българската природа е отговорност на цялото общество и че екологичните политики придобиват все по-голямо значение както за управлението на държавата, така и за икономиката. Доцова е председател на 52-рото Народно събрание.

По време на тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Лесотехническия университет тя се обърна към студентите и преподавателите с послание, че от тяхната работа зависи съхраняването на природните богатства на страната за следващите поколения.

„Колкото по-чиста е българската природа, толкова по-силно ще бъде нашето общество“, заяви Доцова. По думите ѝ университетът подготвя специалисти, необходими както на държавната администрация, така и на бизнеса, горското стопанство и земеделието.

Председателят на парламента акцентира върху необходимостта от добре подготвени кадри в областта на опазването на горите и водите, качеството на въздуха и оценката на климатичните промени. Тя поздрави първокурсниците за избора им на професионално поприще, което определи като мисия.

Преди церемонията Доцова разговаря с ректора на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов и поздрави висшето училище за откриването на негов филиал в Бургас.

На откриването присъстваха още министърът на образованието и науката Георги Вълчев, представители на изпълнителната власт, работодателски организации и браншови съюзи.